У Лубнах у ставку знайшли тіло 5-річного хлопчика

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Увечері 19 квітня близько 18.15 у місті Лубни Полтавської області в одному зі ставків знайшли тіло малолітньої дитини. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За словами Артема Солтана, тимчасового виконувача обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції, загиблим виявився п’ятирічний місцевий хлопчик. Обставини його загибелі з’ясовуються.

«Наразі тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», — зазначив правоохоронець.

На місці трагедії працювали слідчо-оперативна група та експерти. Встановлюється, за яких обставин дитина опинилася у водоймі.

Нагадаємо, що за останні дні на Полтавщині потонули дві людини.