У Лубнах у ставку знайшли тіло 5-річного хлопчика

Увечері 19 квітня близько 18.15 у місті Лубни Полтавської області в одному зі ставків знайшли тіло малолітньої дитини. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За словами Артема Солтана, тимчасового виконувача обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції, загиблим виявився п’ятирічний місцевий хлопчик. Обставини його загибелі з’ясовуються.
На місці трагедії працювали слідчо-оперативна група та експерти. Встановлюється, за яких обставин дитина опинилася у водоймі.
Нагадаємо, що за останні дні на Полтавщині потонули дві людини.
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