За останні дні на Полтавщині потонули дві людини — надзвичайники

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За останні кілька днів на Полтавщині потонули дві людини. Про це стало відомо із оперативних зведень Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Загинула людина на воді у п’ятницю, 18 квітня, близько 14.30 в Опішнянській громаді, поблизу Опішні. Рятувальників на місце події не викликали.

У суботу, 19 квітня, близько 18.45 стало відомо, що ще один нещасний випадок на воді стався у Лубнах. Загиблою виявилася дитина. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.

Нагадаємо, учора, 19 квітня, у Кременчуці із Крюківського мосту у воду стрибнув чоловік. На місце прибули рятувальники, медики та поліція, проте врятувати чоловіка не вдалося — він загинув.