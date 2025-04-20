На Полтавщині триває посівна: засіяли понад 91 тис. га зернових і зернобобових

На Полтавщині продовжується посівна кампанія: нині в області вже засіяли понад 91 тис. га зернових і зернобобових культур. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Крім того, уже засіяли також 34,6 тис. га соняшнику та 21 тис. га цукрового буряку.
За словами т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, посівна в області йде за графіком.
Докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити стабільний врожай і зміцнити продовольчу безпеку країни, — додає він.
Нагадаємо, загалом цієї весни на Полтавщині планують засіяти понад 557 тисяч гектар ярих зернових і зернобобових культур.
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