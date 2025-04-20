На Тільців очікують цікаві перспективи, а Скорпіонам зірки прогнозують доленосні зміни: гороскоп на 21-27 квітня

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 132

Овен (21.03-20.04)

З`являється багато нових можливостей. Не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести кориснi зв`язки, обговорити з партнерами перспективи. Проблеми можуть виникнути через квапливiсть, неузгодженiсть дiй усерединi колективу, власних надмiрних амбiцiй. Розставляйте прiоритети i робiть все по порядку. У особистому життi понедiлок може стати днем позитивних змiн, але у суботу несподiвано повернуться старi проблеми. Це поворотний момент в близьких вiдносинах, доля яких залежить вiд вашого такту i терпiння. Сприятливi днi: 24, 27; несприятливi: 21.

Тілець (21.04-21.05)

Якщо вiдразу на початку тижня увiйдете до потрiбного ритму, то встигнете зробити багато. В середу несподiвано вiдкриються цiкавi перспективи. Вiд пропозицiй не вiдмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Добре починати перетворення в будинку i робити вiдповiднi придбання. Романтичний i мрiйливий настрiй до вихiдних змiниться потребою в активнiшому i динамiчнiшому розвитку подiй. Майте на увазi, що вiдверта розмова допоможе розставити крапки над i, але є небезпека опинитися бiля «розбитого корита». Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 22.

Близнюки (22.05-21.06)

На вас чекає багато рiзноманiтних подiй. Приготуйтеся швидко мiняти плани залежно вiд обставин. Зашкодити вашим успiхам може тiльки надмiрно емоцiйне вiдношення до того, що вiдбувається. Заглиблюватися в мотиви поведiнки оточуючих будете пiзнiше, а поки використовуйте шанс почати новi теми i завести вигiднi знайомства. Починайте дiяти рiшуче прямо у понедiлок. Потiм в середу зробiть передих i займiться приємними справами або покупками. У вихiднi слiдуйте своїм бажанням, але дотримуйтеся мiри. Сприятливi днi: 23, 27; несприятливi: 25.

Рак (22.06-22.07)

Цей тиждень сприятливий для поїздок i розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичiв займатиметеся пiзнiше. Починати новi справи можна в середу. Звертайте цього дня увагу на нову iнформацiю, пропозицiї i несподiвано виникаючi iдеї. З п`ятницi фiнансова сторона справ може принести проблеми. Зведiть витрати до мiнiмуму i придiлiть бiльше уваги духовним цiнностям, спiлкуванню з близькими або особистим захопленням. В недiлю можлива зустрiч i знайомство з цiкавою людиною. Сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: немає.

Лев (23.07-23.08)

Енергiї зараз вам не позичати, i краще не вiдкладати реалiзацiю нових iдей на майбутнє. Рiшення матерiальних питань пройде сприятливiше в першiй половинi тижня. Можлива прихована протекцiя доброзичливо настроєних до вас осiб. Особистi вiдносини можна налагодити в середу. Нiчого особливого не робiть, просто надайте можливiсть близькiй людинi про вас потурбуватися i будьте вiдвертi в своїх почуттях i бажаннях. У вихiднi не поспiшайте що-небудь мiняти — це може бути серйознiше, нiж ви думаєте. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 25.

Діва (24.08-23.09)

Покличте на допомогу свою розсудливiсть, iнакше деякi змiни можуть серйозно порушити ваш душевний спокiй. Не переймайтеся через нестриманiсть начальства або нетерплячiсть близької людини. Вiдокремлюйте важливе вiд другорядного. Вiдкривається багато можливостей, але самотужки ви багато чого не доб`єтеся. Призвiть на допомогу свiй психологiзм i аналiтичнi здiбностi в середу — i зумiйте повернути актуальну ситуацiю в потрiбному напрямi. У вихiднi займiться собою, своїм здоров`ям i зовнiшнiстю. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 22.

Терези (24.09-23.10)

Найважливiшi завдання спробуйте вирiшити у понедiлок. I в дiловому, i особистому життi є шанс досягти успiху i досягти того, до чого прагнули. Але буде потрiбна витримка, щоб не наговорити зайвого i зберегти стабiльнi вiдносини вдома i на роботi. З вiвторка по четвер можна займатися реконструкцiями i перестановками в будинку, а в середу — робити потрiбнi придбання. У вихiднi буде корисно зайнятися змiною iмiджу, екiпiровки, почати освоювати новий комплекс фiзичних вправ. Добре, якщо друзi складуть вам компанiю. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 22.

Скорпіон (24.10-22.11)

Можливi змiни з розряду тих, якi вiдчуваються як доленоснi. Зустрiчi i розставання можуть приводити до кардинальних змiн в життi. Якщо прийшов час попрощатися з людиною, яка стала вам чужою, — не утримуйте. Початок тижня сприятливий для початку нових партнерських програм або процесу навчання. Поїздки i вiдрядження розширять вашi перспективи i принесуть вигiднi знайомства. В п`ятницю i суботу конфлiкт з партнером може призвести до розриву вiдносин. Контролюйте свої пориви i бажання. Сприятливi днi: 21, 26; несприятливi: 23.

Стрілець (23.11-21.12)

Ви на порозi приємних змiн. Мрiйте, генеруйте iдеї, розширюйте коло корисних зв`язкiв — все це може стати в нагодi. Але не проявляйте надмiрну вiдвертiсть i не нав`язуйте свою точку зору оточуючим. У понедiлок i вiвторок можна приступати до реалiзацiї нових проектiв. Сiм`я зараз є вашим оплотом, але й ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. В середу можна вирiшувати питання придбання нерухомостi або реконструкцiї свого житлового простору. У вихiднi вiдпочиньте вiд всiх справ. Сприятливi днi: 25; несприятливi: немає.

Козеріг (22.12-20.01)

З цього тижня знiмуться бiльшiсть обмежень, i ви нарештi зможете реалiзувати свої давнi намiри. Можливi матерiальнi надходження або дiловi пропозицiї з хорошою перспективою. В середу звернiть увагу на змiну навколишнього оточення, скористайтеся випадком вiдновити вiдносини або проведiть з близькою людиною вечiр в приємному мiсцi. Придбання, зробленi цього дня, надовго стануть джерелом позитивних емоцiй. У днi тижня, що залишилися, доведеться цiлком зануритися в роботу, але ви пiдете на це добровiльно. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 26.

Водолій (21.01-19.02)

Перевантажень, нервових i фiзичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовольнити свої амбiцiї, то готуйтеся добре потрудитися. У своєму житловому просторi теж корисно створити гармонiю i комфорт. Це символiчно допоможе вам позбутися непотрiбних речей у вашому життi i почати перебудову на всiх рiвнях. У коханнi не упустiть шанс на самому початку тижня — дайте зрозумiти коханiй людинi, що ви про неї пам`ятаєте i будуєте плани на майбутнє. Зi всiма важливими питаннями розберiться до вихiдних, щоб потiм не вiдмовляти собi в задоволеннях. Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 24.

Риби (20.02-20.03)

Якщо у вас є серйознi намiри, то не вiдкладайте їхнє втiлення. Можлива наднормова робота, новi дiловi пропозицiї. Не вiдмовляйтеся i не упускайте шанс вирiшити кар`єрнi питання. Потiм така нагода трапиться не скоро. У особистих вiдносинах несподiванi i приємнi змiни можливi в середу. Краще нiчого не планувати, а просто знаходитися у вирi подiй. Недiлю корисно провести на свiжому повiтрi. Звертайте увагу на знаки подiй, сни, прикмети — можете одержати вiдповiдь на важливе питання. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 25.