У Кременчуці, імовірно, сталися кілька пожеж — очевидці надсилають до редакції «Кременчуцького Телеграфа» фотографії із задимленням з різних частин міста.
Зокрема, стовп диму видніється у приватному секторі у Крюкові.
Також імовірну пожежу помітили очевидці і на лівобережжі, поблизу Дніпра.
Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій, у Крюкові поблизу вулиці Чумацький Шлях сталася пожежа сухої рослинності. Інформації про пожежу біля Дніпра наразі немає.
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Очевидці надсилають нам і відео з пожежі. Дим піднімається високо вгору над Дніпром. Через теплу погоду та вітер вогонь інтенсивно поширюється територією.
Нагадаємо, учора у Кременчуці та районі рятувальники загасили п'ять пожеж.
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