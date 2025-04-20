У Кременчуці містяни помітили дим: горить суха рослинність (доповнено)

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 333

Офіційної інформації від рятувальників наразі немає

У Кременчуці, імовірно, сталися кілька пожеж — очевидці надсилають до редакції «Кременчуцького Телеграфа» фотографії із задимленням з різних частин міста.

Зокрема, стовп диму видніється у приватному секторі у Крюкові.

Також імовірну пожежу помітили очевидці і на лівобережжі, поблизу Дніпра.

Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій, у Крюкові поблизу вулиці Чумацький Шлях сталася пожежа сухої рослинності. Інформації про пожежу біля Дніпра наразі немає.

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Очевидці надсилають нам і відео з пожежі. Дим піднімається високо вгору над Дніпром. Через теплу погоду та вітер вогонь інтенсивно поширюється територією.

Нагадаємо, учора у Кременчуці та районі рятувальники загасили п'ять пожеж.