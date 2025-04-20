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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині затримали рибалок, як наловили риби на понад 600 тис. грн 

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 90

 

Із дерев'яного човна за допомогою трьох сіток браконьєри виловили близько 80 кг риби

На Кременчуччині двоє рибалок наловили риби на понад 600 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Натрапили патрульні на браконьєрів учора, 19 квітня, близько 07.00 у селі Горошине. Із дерев'яного човна за допомогою трьох сіток рибалки наловили близько 80 кг риби: лящ — 43 екземплярів, плітка — 21 екземпляр, карась — 25 екземпляр та синець — 26 екземпляр.

Сума збитків, завданих рибному господарству, становить 602 тисячі 811 гривень.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Браконьєрам виписали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліціянти вилучили у чоловіків сітки, дерев'яний човен та незаконно спійману рибу. Також правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Нагадаємо, днями на Кременчуччині затримали браконьєра, який наловив риби на понад 320 тисяч гривень.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: риболовля браконьєри браконьєрство
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