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Надзвичайні новини

Риболовля на понад 320 тис. грн: на Кременчуччині правоохоронці затримали браконьєра

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 78

 

Загалом браконьєр спіймав близько 18 кг риби

Цієї ночі, 18 квітня, близько 00.45 в акваторії Кременчуцького водосховища поблизу села Стара Білецьківка правоохоронці затримали чергового браконьєра. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного рибоохоронного патруля.

Відомо, що чоловік ловив рибу із гумового човна за допомогою трьох сіток під час нерестової заборони. Усього він спіймав 90 рибин загальною вагою приблизно 18 кг.

 

Сума збитків, завданих рибному господарству через заборонену риболовлю під час нересту становить 327 тисяч 678 гривень.

На місце події інспектори рибоохоронпатруля викликали слідчо-оперативну групу та склали адмінпротокол. Поліція ж порушила кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Нагадаємо, днями на Кременчуччині правоохоронці затримали браконьєрів, які наловили майже 220 кг риби на понад 5 мільйонів гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
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