Овочі борщового набору дорожчають, а от вартість яєць знову знижується: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 18 квітня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня спостерігалося підвищення вартості овочів борщового набору — капусти, цибулі, буряка, моркви й картоплі. м’яса, зокрема свинини і яловичини. Дещо здорожчало також і борошно. Різняться знову і ціни на пальне: дизпаливо та автогаз трохи здешевшали, а от вартість бензину знову зросла.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

борошно — на 0,20 грн за 1 кг;

капуста — на 2,00 грн за 1 кг;

буряк — на 1,00 за 1 кг;

цибуля — на 2,04 грн за 1 кг;

морква — на 1,00 грн за 1 кг;

картопля — на 0,50 грн за 1 кг;

бензин (марки А-92, А-95) — на 0,50 грн за 1 л.

подешевшали:

молоко — на 0,40 грн за 0,9 л;

масло — на 0,20 грн за пачку;

сметана — на 0,45 грн за 0,4 кг;

яйця — на 0,45 грн за 10 штук;

дизельне пальне — на 0,50 грн за 1 л;

автогаз — на 0,60 грн за 1 л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку квітня на Кременчуччині дорожчало м'ясо.