У Світловодську нетверезий чоловік підрізав двох людей

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Поліція затримала нападника — йому загрожує до 8 років в’язниці

У Світловодську стався напад із ножем: під час конфлікту у дворі багатоповерхівки нетверезий чоловік поранив двох місцевих жителів. Один із них, 25-річний хлопець, у тяжкому стані потрапив до лікарні. Про це 18 квітня повідомили в пресслужбі поліції Кіровоградщини.

Сутичка виникла вночі у дворі будинку між невідомим чоловіком і місцевими жителями. Під час сварки нападник дістав ніж і порізав обох опонентів. Після цього втік з місця події.

На виклик виїхали слідчо-оперативна група, експерти, патрульні та кінологи. У ході розшукових дій поліція встановила особу зловмисника — ним виявився 51-річний місцевий житель.

Його затримали вдома за участі спецпідрозділу «КОРД». У квартирі вилучили речові докази, які скеровано на експертизу.

Наразі чоловікові повідомили про підозру. Слідство триває за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в одному із сіл Сенчанської громади на Миргородщині жінка під час сварки вдарила ножем співмешканця.