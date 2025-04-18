На Полтавщині жінка посварилася з чоловіком і вдарила його ножем

На Полтавщині жінка під час сварки вдарила ножем чоловіка: їй повідомили про підозру. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, подія сталася у неділю, 13 квітня, близько 22.00 в одному із сіл Сенчанської громади на Миргородщині. Відомо, 38-річна місцева жителька під час сварки вдарила ножем 27-річного співмешканця. Чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Нині слідчі повідомили жінці про підозру в умисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), небезпечних для життя в момент заподіяння. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. У разі визнання винною жінці може загрожувати від 5 до 8 років за ґратами.
Нагадаємо, схожа ситуація трапилася торік у Горішніх Плавнях: під час сварки жінка вдарила ножем співмешканця.
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