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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка посварилася з чоловіком і вдарила його ножем

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 379

 

Підозрюваній загрожує до 8 років за ґратами

На Полтавщині жінка під час сварки вдарила ножем чоловіка: їй повідомили про підозру. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася у неділю, 13 квітня, близько 22.00 в одному із сіл Сенчанської громади на Миргородщині. Відомо, 38-річна місцева жителька під час сварки вдарила ножем 27-річного співмешканця. Чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Нині слідчі повідомили жінці про підозру в умисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), небезпечних для життя в момент заподіяння. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. У разі визнання винною жінці може загрожувати від 5 до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, схожа ситуація трапилася торік у Горішніх Плавнях: під час сварки жінка вдарила ножем співмешканця.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: volynnews.com
Теги: різанина ніж поліція
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