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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях жінка вдарила ножем співмешканця

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 249

 

Потерпілого госпіталізували

У суботу, 17 лютого, близько 22.00 у Горішніх Плавнях сталася різанина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють правоохоронці, увечері між 47-річною жінкою та її 58-річним співмешканцем виник конфлікт. Під час сварки жінка схопила ніж та вдарила ним чоловіка. Його із травмами доставили в місцеву лікарню.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу № 2 Кременчуцького районного управління поліції та вилучила речові докази.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує до 2 років виправних робіт або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 лютого у Горішніх Плавнях біля одного з під'їздів місцевий 38-річний мешканець порізав 37-річного чоловіка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: vycherpno.ck.ua
Теги: Горішні Плавні різанина поліція
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