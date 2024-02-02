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Кременчук, Благодійність

Кременчуцька вокалістка Анна Назаренко просить небайдужих допомогти у лікуванні її 3-місячної доньки

Сьогодні, 19:43 Переглядів: 290

 

Родині потрібні гроші на операції та довготривалу реабілітацію

До редакції «Телеграфа» звернулася кременчуцька вокалістка Анна Назаренко з проханням до усіх небайдужих допомогти у лікуванні її 3-місячної доньки. Родині потрібні гроші на операції та довготривалу реабілітацію. 

Дочка Анни Ельвіра Назаренко народилася 5 жовтня 2023 року, це були передчасні пологи в терміні 26 тижнів. Дитина має діагноз: прогресуюча гідроцефалія постгеморагічно, вентрикуліт, ретинопатія 1 ступеня.

Дівчинка вже пережила операцію з встановлення резервуара Омайя. Вчора, 1 лютого, провели ще одну операцію з видалення резервуара і встановлення дренажної системи для виведення ліквору.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога дитина благодійність
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