У Горішніх Плавнях сталася різанина – поліція

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Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

У п'ятницю, 2 лютого, близько 23.00, у Горішніх Плавнях, на вулиці Героїв Дніпра біля одного з під'їздів місцевий 38-річний мешканець порізав 37-річного чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Потерпілого з травмами госпіталізували.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого тижня у Кременчуці також сталася різанина.