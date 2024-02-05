У Горішніх Плавнях сталася різанина – поліція

У п'ятницю, 2 лютого, близько 23.00, у Горішніх Плавнях, на вулиці Героїв Дніпра біля одного з під'їздів місцевий 38-річний мешканець порізав 37-річного чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Потерпілого з травмами госпіталізували.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що минулого тижня у Кременчуці також сталася різанина.
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