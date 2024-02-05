«Це була своя людина, справжній друг»: Кременчук попрощався з військовим, який мав позивний «Петрович»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 867

Пройшов навчання у Польщі на «заряджаючого» танку «Леопард», втім на фронті поїздити на ньому так і не вдалося. Загиблому було 39 років

Друг дитинства загиблого воїна Андрій розповідає, хлопець завжди був весели та привітним. Закінчив Кременчуцьку гімназію № 31, згодом Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1. Працював на нафтопереробному заводі. З початком повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати на захист України.

«Завжди на позитиві, ніколи ні в чому не відмовляв. Він нам повідомив, що хоче піти добровольцем захищати країну. Це був його свідомий вибір. Коли пішов на війну, був небагатослівним. Ми востаннє говорили у жовтні. Розповідав, що багато зустрів друзів на війні. Що війна — це не лише втрати. Це була своя людина, справжній друг» — каже Андрій.

Побратими Олександра Матяша говорять, чоловік був позитивною людиною. Вмів розвеселити навіть у складних ситуаціях. А ще, був вправним воїном.

«Ми проходили навчання у Польщі разом. Навчалися на «Леопарді». Навчався він на «заряджаючого». Так сталося, що на «Леопарді» він так і не поїздив, не було нам Леопардів. У нього були проблеми з зором, але він купив контактні лінзи. Його перенавчили на навідника. Він мені запам'ятався гарною, доброю людиною» — каже військовий з позивним Васильок.

Згадують хлопці свого загиблого побратими як «людину-позитив».

«Коли людина хоче підняти настрій, вона зробить все. Сашко був таким. Чудовий побратим. У кожній ситуації знаходив привід усміхатися. До останнього сподівалися, що він таки живий, але, на жаль, він одразу загинув» — говорить військовий з позивним Мєхан.

Побратими констатують, що загинув Олександр від ворожого FPV дрону. Чоловік саме шукав позиції. Військовий з позивним Лиман зазначає, Олександр був фахівцем, тяжко втрачати таких людей.

«Обіймав посаду навідник бойової машини танкового взводу танкової роти танкового батальйону. Загинув 30 січня 2024 року виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Дворічна, Куп'янського району, Харківської області».

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника України на Свіштовському кладовищі, поряд з іншими військовими.