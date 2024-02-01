У Кременчуці сталася різанина — деталі від поліції

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 0

29 січня близько 19.00 на вулиці Халаменюка у Кременчуці сталася різанина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про ситуацію до поліції повідомили медики.

За інформацією начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександра Холондовича, увечері 29 січня поблизу під'їзду місцевий чоловік вдарив ножем свого знайомого. Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням легені госпіталізували.

— За місцем мешкання фігуранта спеціалісти-криміналісти кременчуцької поліції вилучили речові докази. Особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, — додає поліцейський.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Слідчі продовжують з’ясовувати причини та обставини події.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Кременчуці 41-річний чоловік та підліток порізали один одного.