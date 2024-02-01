В Кременчуцькій РВА вручили «Золотий Хрест» учаснику АТО та війни з Росією Богдану Тонкошкуру

Він добровільно пішов захищати Україну у перший день повномасштабної війни, хоча мав 2-гу групу інвалідності
Сьогодні, 1 лютого, сержанту запасу Богдану Тонкошкуру в приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) вручили почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест».
Нагороду захиснику України передав начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
«Золотий Хрест» Богдан Тонкошкур отримав за участь в боях за територіальну цілісність та незалежність України, проявлену мужність та героїзм, вірність українському народові.
Він добровольцем пішов захищати Україну вперше у квітні 2015 року. Воював у зоні АТО у складі 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади.
За його словами, у боях під Мар’їнкою під час мінометного обстрілу отримав поранення та контузію — поруч «лягли» дві міни. Як наслідок — інвалідність 2-ї групи.
Проте, це не завадило Богдану Тонкошкуру 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни, прийти до Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб найскоріше мобілізуватися та стати на захист України.
Спершу він був зарахований до Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони, а згодом перевівся до 45-го окремого стрілецького батальйону, у складі якого брав участь у боях з російськими загарбниками на Донецькому напрямку.
Як зазначається у представленні командування на нагороду, в липні 2022 року, виконуючи бойові завдання на Авдіївському напрямку, сержант Тонкошкур за відсутності офіцера взяв на себе обов’язки командира взводного опорного пункту, завдяки чому вдалося відбити атаки ворога.
13 жовтня 2022 року в боях біля селища Новобахмутівка він отримав тяжке поранення — під час артилерійського обстрілу позицій отримав нову контузію та забиття суглобів, а уламок снаряда поранив ногу.
Навесні 2023 року сержанта Богдана Тонкошкура звільнили з військової служби за станом здоров’я. Та він не пішов на заслужений відпочинок, а продовжував допомагати своїм побратимам тепер вже як волонтер.
Після отримання почесної нагороди Богдан Тонкошкур розповів про себе та висловив подяку своїм батькам і побратимам.
Про свого побратима та колишнього підлеглого розповів заступник командира 45 окремого стрілецького батальйону з морально-психологічного забезпечення майор Олег Бажан.
За словами Бажана, в одному з боїв, коли противник штурмував, атаку відбили, й хлопці, разом з Богданом, перейшли в контратаку, відкинули росіян та зайняли їх позиції.
Слова вдячності нагородженому захиснику України висловив і начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.
Нагадаємо, 21 грудня 2023 року майору Олегу Бажану в приміщенні Кременчуцької РВА вручили орден Богдана Хмельницького II ступеню та медаль «За поранення». Він також прийшов до Кременчуцького РТЦК та СП у перший день повномасштабного вторгнення, щоб стати на захист України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.