В Кременчуцькій РВА вручили «Золотий Хрест» учаснику АТО та війни з Росією Богдану Тонкошкуру

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3

Він добровільно пішов захищати Україну у перший день повномасштабної війни, хоча мав 2-гу групу інвалідності

Сьогодні, 1 лютого, сержанту запасу Богдану Тонкошкуру в приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) вручили почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест».

Нагороду захиснику України передав начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

«Золотий Хрест» Богдан Тонкошкур отримав за участь в боях за територіальну цілісність та незалежність України, проявлену мужність та героїзм, вірність українському народові.

Він добровольцем пішов захищати Україну вперше у квітні 2015 року. Воював у зоні АТО у складі 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади.

За його словами, у боях під Мар’їнкою під час мінометного обстрілу отримав поранення та контузію — поруч «лягли» дві міни. Як наслідок — інвалідність 2-ї групи.

Проте, це не завадило Богдану Тонкошкуру 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни, прийти до Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб найскоріше мобілізуватися та стати на захист України.

Спершу він був зарахований до Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони, а згодом перевівся до 45-го окремого стрілецького батальйону, у складі якого брав участь у боях з російськими загарбниками на Донецькому напрямку.

Як зазначається у представленні командування на нагороду, в липні 2022 року, виконуючи бойові завдання на Авдіївському напрямку, сержант Тонкошкур за відсутності офіцера взяв на себе обов’язки командира взводного опорного пункту, завдяки чому вдалося відбити атаки ворога.

13 жовтня 2022 року в боях біля селища Новобахмутівка він отримав тяжке поранення — під час артилерійського обстрілу позицій отримав нову контузію та забиття суглобів, а уламок снаряда поранив ногу.

Навесні 2023 року сержанта Богдана Тонкошкура звільнили з військової служби за станом здоров’я. Та він не пішов на заслужений відпочинок, а продовжував допомагати своїм побратимам тепер вже як волонтер.

Після отримання почесної нагороди Богдан Тонкошкур розповів про себе та висловив подяку своїм батькам і побратимам.

— Хочу подякувати своїм батькам, своїй мамі за те, що виховали мене в українському національному дусі. Дякую своїм наставникам і командирам. І хочу особливо подякувати своїм побратимам, з якими був поруч на лінії зіткнення віч-на-віч з ворогом. Ця нагорода — це наша спільна нагорода. Я щиро їм вдячний за те, що ми прикривали один одному спину, підтримували плечем та подавали набої. Тільки завдяки цьому ми здобували перемоги, — сказав Богдан Тонкошкур.

Про свого побратима та колишнього підлеглого розповів заступник командира 45 окремого стрілецького батальйону з морально-психологічного забезпечення майор Олег Бажан.

— Нагорода дійсно заслужена. У липні 2022 року Богдан перевівся в наш батальйон… На той час він виконував бойові завдання на лінії зіткнення на Донеччині біля Новобахмутівки. Маючи бойовий досвід, набутий в АТО, він з перших боїв проявляв сміливість, хоробрість та заслужив авторитет і повагу побратимів. Згодом був призначений старшим на взводному опорному пункті, — розповів Олег Бажан.

За словами Бажана, в одному з боїв, коли противник штурмував, атаку відбили, й хлопці, разом з Богданом, перейшли в контратаку, відкинули росіян та зайняли їх позиції.

— Потім, в одному з боїв він отримав поранення та був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров’я. Наразі, не «лежить на дивані», а займається волонтерством, допомагає різним підрозділам та не забуває про свій рідний 45 осіб. Пишаюсь своїм земляком, справжнім патріотом нашої Батьківщини, — розповів Олег Бажан.

Слова вдячності нагородженому захиснику України висловив і начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

— Хочу подякувати таким Героям і справжнім патріотам, які не стоять осторонь, а беруть безпосередню участь у захисті України та роблять усе можливе, щоб наша держава вистояла та була незалежною. Таких хлопців у нас дуже багато, дякую Богові. І вони є прикладом для наслідування наступним поколінням, — зазначив керівник Кременчуцького РТЦК та СП.

Нагадаємо, 21 грудня 2023 року майору Олегу Бажану в приміщенні Кременчуцької РВА вручили орден Богдана Хмельницького II ступеню та медаль «За поранення». Він також прийшов до Кременчуцького РТЦК та СП у перший день повномасштабного вторгнення, щоб стати на захист України.