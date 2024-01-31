Оновлений законопроєкт про мобілізацію: уряд пропонує проводити її жорсткіше та надати додаткові повноваження ТЦК

«Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував законопроєкт та взяв коментар з цього приводу у начальника Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковника Мирослава Волкова
Учора, 30 січня, Кабінет міністрів України схвалив та зареєстрував у Верховній Раді оновлену версію законопроєкту № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Його направили на розгляд профільного парламентського комітету для підготовки до першого читання.
Як повідомляє Міністерство оборони України, у законопроєкті враховані усі зауваження, зроблені до першого варіанту цього законопроєкту. Він розроблявся народними депутатами спільно з Генштабом ЗСУ та урядом і визначає «прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних».
У законопроєкті уточнюються питання військового обліку, соціального захисту військовослужбовців та притягнення до відповідальності ухилянтів з обмеженням їхніх прав.
Окрім того, в документі визначені обов’язки органів місцевої влади, підприємств, установ і організацій та громадян України під час проведення мобілізації, підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу, а також підстави для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану.
Проєкт закону, зокрема, визначає чіткий термін служби на період воєнного стану та передбачає, що люди з інвалідністю всіх груп звільнені від призову на військову службу, а добровольці матимуть два місяці до призову на вирішення своїх справ.
Законопроєкт також передбачає створення електронного кабінету на базі реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», де можна буде оновити дані без візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Окремо в проєкті закону прописано обов’язкове проходження 2-3-місячного навчання після мобілізації та скасування строкової служби, замість якої пропонують запровадити базову військову підготовку.
У ЗСУ пропонується ввести нове військове звання «рекрут» для тих, хто проходить випробування при прийнятті на військову службу за контрактом — до закінчення цього випробування.
Окрім того, в законопроєкті пропонується виключити право на відстрочку від призову у державних службовців та працівників силових структур.
Щодо грошового забезпечення, то в законопроєкті особливих змін не передбачено. Воно становить мінімум 20 тис. грн на місяць без урахування додаткової винагороди, а додаткова винагорода на час дії воєнного стану становить від 30 до 100 тис. грн.
Що пропонується у законопроєкті:
Окрім обов’язку ставати на військовий облік та з’являтися за викликом до ТЦК у строк, зазначений в повістці, та проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби, громадяни, які перебувають у запасі, можуть бути залучені під час мобілізації до виконання робіт, які мають оборонний характер.
Усі військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, або у ТЦК та СП за місцем свого перебування.
У разі отримання повістки (доведення розпорядження) про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк.
Повістка може бути надіслана через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.
Днем вручення повістки є:
Поважними причинами неявки до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:
Про причини неприбуття громадянин повідомляє ТЦК та СП протягом 3-х діб від визначеного у повістці часу прибуття.
У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника ДПСУ. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
Тобто, у законопроєкті пропонується надати право представникам ТЦК та СП самостійно перевіряти документи громадян України.
У законопроєкті прописано, що у разі невиконання під час мобілізації військовозобов’язаним обов’язків, передбачених законом, та у разі неможливості поліцією здійснити його адміністративне затримання та доставлення до ТЦК, керівник ТЦК та СП протягом 5 днів надсилає громадянину в електронній формі (через електронний кабінет) або в паперовій формі (через пошту) вимогу про виконання обов’язку військовозобов’язаним.
Днем вручення вимоги є:
У разі відмови громадянина отримати вимогу або у разі неможливості вручення вимоги з підстав, передбачених законом, громадянин вважається повідомленим про вимогу, а вимога вважається врученою.
У разі, якщо громадянин протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку або не з’явився до ТЦК та СП, його керівник звертається до суду щодо обмеження прав військовозобов’язаного.
У законопроєкті передбачається внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України з метою забезпечення впливу на громадян, які не виконують обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, встановлюються нові процедури винесення судових рішень та їх примусового виконання.
Так підсудність за адміністративними справами за зверненням ТЦК та СП пропонується передати місцевим загальним судам.
Вводиться нова стаття 283-2, яка передбачає особливості провадження у справах за зверненням ТЦК та СП, а саме:
Пропонується зобов’язати суд приймати рішення по суті заявлених вимог ТЦК та СП не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. У разі неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, суд буде розглядати заяву в письмовому провадженні без їх участі.
Рішення суду у справах, визначених цією статтею, будуть підлягати негайному виконанню в порядку встановленому законом. А подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених цією статтею, не перешкоджатиме його виконанню.
Крім того, у Закон «Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України» пропонують додати нову норму щодо перетинання державного кордону. Вона передбачає, що у разі введення воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього, зобов’язані додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.
У законопроєкті уточнені підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.
Право на відстрочку пропонується надавати:
Законопроєкт передбачає постановку на військовий облік військовозобов’язаних, які працюють (проходять службу) в Національній поліції, Службі судової охорони, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України протягом 60 днів з дня набрання чинності Закону. Тобто, працівники цих силових органів не матимуть автоматичного права на відстрочку від призову.
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:
Військовослужбовцям, яких звільнено з полону, за їх згодою залишитися на військовій службі можуть дати можливість відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.
Законопроєкт також передбачає:
Інші підстави для звільнення:
Законопроєкт передбачає обов’язок громадянам, які виїхали за кордон, стати на там на військовий облік протягом 30 днів після того, як Кабмін ухвалить відповідну постанову. Такі громадяни отримають право «на безперешкодний в'їзд-виїзд з України». Перш за все це стосується тих, хто мав право на відстрочку й дозвіл ТЦК на виїзд за кордон.
Крім того, будь-які консульські дії за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років, здійснюватимуться за умови наявності у них військово-облікових документів. Зокрема, оформлення внутрішнього та закордонного паспорта.
Винятком буде лише оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, якщо другий з батьків іноземець та оформлення спадщини.
Варто зазначити, що усі ці новації перетворяться на законодавчі норми, якщо їх у такому вигляді затвердить Верховна Рада та ухвалений законопроєкт підпише Президент України.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв коментар з цього приводу у начальника Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковника Мирослава Волкова.
Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Ним передбачалося, зокрема, зниження мобілізаційного віку, вручення електронних повісток та певні обмеження стосовно ухилянтів. Після дебатів на парламентській комісії та обговорення законопроєкту на закритої наради з військовим командуванням, його було вирішено повернути на доопрацювання. Кабмін відізвав законопроєкт на доопрацювання 11 січня 2024 року без його розгляду у парламенті.
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