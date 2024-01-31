Оновлений законопроєкт про мобілізацію: уряд пропонує проводити її жорсткіше та надати додаткові повноваження ТЦК

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«Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував законопроєкт та взяв коментар з цього приводу у начальника Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковника Мирослава Волкова

Учора, 30 січня, Кабінет міністрів України схвалив та зареєстрував у Верховній Раді оновлену версію законопроєкту № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Його направили на розгляд профільного парламентського комітету для підготовки до першого читання.

Як повідомляє Міністерство оборони України, у законопроєкті враховані усі зауваження, зроблені до першого варіанту цього законопроєкту. Він розроблявся народними депутатами спільно з Генштабом ЗСУ та урядом і визначає «прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних».

— У зв’язку з триваючою військовою агресією російської федерації проти України, нарощування зусиль агресора щодо подальшого захоплення території нашої держави, постало питання щодо удосконалення механізмів проведення заходів мобілізації для залучення більшої кількості населення бажаючого стати на захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також забезпечення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та удосконалення окремих питань проходження військової служби, — так обґрунтовується необхідність прийняття законопроєкту в його пояснювальній записці.

У законопроєкті уточнюються питання військового обліку, соціального захисту військовослужбовців та притягнення до відповідальності ухилянтів з обмеженням їхніх прав.

Окрім того, в документі визначені обов’язки органів місцевої влади, підприємств, установ і організацій та громадян України під час проведення мобілізації, підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу, а також підстави для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану.

Проєкт закону, зокрема, визначає чіткий термін служби на період воєнного стану та передбачає, що люди з інвалідністю всіх груп звільнені від призову на військову службу, а добровольці матимуть два місяці до призову на вирішення своїх справ.

Законопроєкт також передбачає створення електронного кабінету на базі реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», де можна буде оновити дані без візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Окремо в проєкті закону прописано обов’язкове проходження 2-3-місячного навчання після мобілізації та скасування строкової служби, замість якої пропонують запровадити базову військову підготовку.

У ЗСУ пропонується ввести нове військове звання «рекрут» для тих, хто проходить випробування при прийнятті на військову службу за контрактом — до закінчення цього випробування.

Окрім того, в законопроєкті пропонується виключити право на відстрочку від призову у державних службовців та працівників силових структур.

Щодо грошового забезпечення, то в законопроєкті особливих змін не передбачено. Воно становить мінімум 20 тис. грн на місяць без урахування додаткової винагороди, а додаткова винагорода на час дії воєнного стану становить від 30 до 100 тис. грн.

Мобілізація з 25 років

Що пропонується у законопроєкті:

зміну призовного віку по мобілізації з 27 до 25 років;

виключення строкової військової служби як виду військової служби — усіх військовослужбовців строкової служби пропонують звільнити;

запровадження базової загальновійськової підготовки строком до 3-х місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) висновку про обмежену придатність до військової служби;

проходження повторного медобстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 202 2 року встановлено інвалідність II та III груп (крім тих, кому інвалідності встановили внаслідок захворювань, поранень, травм, контузій, отриманих під час оборони Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації);

2 року встановлено інвалідність II та III груп (крім тих, кому інвалідності встановили внаслідок захворювань, поранень, травм, контузій, отриманих під час оборони Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації); проходження повторного медичного обстеження військовозобов’язаними, котрих визнали обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом (впродовж 9 місяців);

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адмінпослуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу;

уточнення повноважень Міноборони, Генштабу ЗСУ та розвідувальних органів України щодо ведення військового обліку, проведення мобілізації та бронювання;

уточнення обов’язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медогляд та постановки на військовий облік у разі переїзду, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, обов’язкової явки до ТЦК та СП після оголошення мобілізації, постійної наявності при собі військово-облікового документа;

встановлення вимог до повісток та порядок їх вручення громадянам України — передбачається запровадження електронних повісток;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Які обов’язки пропонують додати громадянам в період мобілізації

Окрім обов’язку ставати на військовий облік та з’являтися за викликом до ТЦК у строк, зазначений в повістці, та проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби, громадяни, які перебувають у запасі, можуть бути залучені під час мобілізації до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Усі військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, або у ТЦК та СП за місцем свого перебування.

У разі отримання повістки (доведення розпорядження) про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк.

Повістка може бути надіслана через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Днем вручення повістки є:

день вручення такої повістки під розписку;

день отримання ТЦК та СП повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника.

Поважними причинами неявки до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття громадянин повідомляє ТЦК та СП протягом 3-х діб від визначеного у повістці часу прибуття.

У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника ДПСУ. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Тобто, у законопроєкті пропонується надати право представникам ТЦК та СП самостійно перевіряти документи громадян України.

Які зміни у вручені повістки та нові заходи впливу до ухилянтів

У законопроєкті прописано, що у разі невиконання під час мобілізації військовозобов’язаним обов’язків, передбачених законом, та у разі неможливості поліцією здійснити його адміністративне затримання та доставлення до ТЦК, керівник ТЦК та СП протягом 5 днів надсилає громадянину в електронній формі (через електронний кабінет) або в паперовій формі (через пошту) вимогу про виконання обов’язку військовозобов’язаним.

Днем вручення вимоги є:

день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

день отримання ТЦК повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси.

У разі відмови громадянина отримати вимогу або у разі неможливості вручення вимоги з підстав, передбачених законом, громадянин вважається повідомленим про вимогу, а вимога вважається врученою.

У разі, якщо громадянин протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку або не з’явився до ТЦК та СП, його керівник звертається до суду щодо обмеження прав військовозобов’язаного.

Які права військовозобов’язаних пропонують обмежити?

У законопроєкті передбачається внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України з метою забезпечення впливу на громадян, які не виконують обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, встановлюються нові процедури винесення судових рішень та їх примусового виконання.

Так підсудність за адміністративними справами за зверненням ТЦК та СП пропонується передати місцевим загальним судам.

Вводиться нова стаття 283-2, яка передбачає особливості провадження у справах за зверненням ТЦК та СП, а саме:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України — на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП ;

— на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами — на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП ;

керування транспортними засобами — на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях, на рахунках у цінних паперах — на строк до виконання вимоги ТЦК та СП.

Пропонується зобов’язати суд приймати рішення по суті заявлених вимог ТЦК та СП не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. У разі неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, суд буде розглядати заяву в письмовому провадженні без їх участі.

Рішення суду у справах, визначених цією статтею, будуть підлягати негайному виконанню в порядку встановленому законом. А подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених цією статтею, не перешкоджатиме його виконанню.

Крім того, у Закон «Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України» пропонують додати нову норму щодо перетинання державного кордону. Вона передбачає, що у разі введення воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього, зобов’язані додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.

Хто матиме право на відстрочку від призову

У законопроєкті уточнені підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

Право на відстрочку пропонується надавати:

особам, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали цього військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

особам, які є опікунами людей з інвалідністю І чи II групи, визнаних судом недієздатними;

члену сім’ї першого ступеню споріднення осіб з інвалідністю I групи, який зайнятий постійним доглядом за цією особою, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали цього військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

члену сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами за умови, що такі особи з інвалідністю обрали цього військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітним;

чинним народним депутатам України;

здобувачам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторантам, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

науковим й науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють у цих закладах освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Законопроєкт передбачає постановку на військовий облік військовозобов’язаних, які працюють (проходять службу) в Національній поліції, Службі судової охорони, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України протягом 60 днів з дня набрання чинності Закону. Тобто, працівники цих силових органів не матимуть автоматичного права на відстрочку від призову.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії воєнного стану та були звільненні зі служби у запас — протягом 2-х років із дня звільнення;

військовозобов’язані, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану — протягом 6 місяців із дня звільнення;

військовозобов’язані, які були звільнені з військової служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону (можуть бути призвані за їхньою згодою).

Військовослужбовцям, яких звільнено з полону, за їх згодою залишитися на військовій службі можуть дати можливість відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

Звільнення мобілізованих через 36 місяців

Законопроєкт також передбачає:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів,

надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації;

залучення органів місцевого самоврядування, місцевої влади та військових адміністрацій, керівників підприємств, установ і організацій до активної участі у проведенні заходів мобілізації, зокрема — до оповіщення та забезпечення прибуття військовозобов’язаних до збірних пунктів та військових частин;

уточнення норм щодо виконання військово-транспортного обов’язку;

уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах;

уточнення підстав для звільнення з військової служби, зокрема звільнення з військової служби у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців незалежно від того, де вони проходили службу, а тих хто проходить службу за контрактом — за умови закінченням його дії.

Інші підстави для звільнення:

за наявності інвалідності;

у зв’язку зі звільненням з полону;

у разі, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, які чітко прописані в законопроєкті.

Військовий облік для чоловіків за кордоном

Законопроєкт передбачає обов’язок громадянам, які виїхали за кордон, стати на там на військовий облік протягом 30 днів після того, як Кабмін ухвалить відповідну постанову. Такі громадяни отримають право «на безперешкодний в'їзд-виїзд з України». Перш за все це стосується тих, хто мав право на відстрочку й дозвіл ТЦК на виїзд за кордон.

Крім того, будь-які консульські дії за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років, здійснюватимуться за умови наявності у них військово-облікових документів. Зокрема, оформлення внутрішнього та закордонного паспорта.

Винятком буде лише оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, якщо другий з батьків іноземець та оформлення спадщини.

Варто зазначити, що усі ці новації перетворяться на законодавчі норми, якщо їх у такому вигляді затвердить Верховна Рада та ухвалений законопроєкт підпише Президент України.

Як буде працювати Кременчуцький районний ТЦК та СП

«Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв коментар з цього приводу у начальника Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковника Мирослава Волкова.

— Я ознайомився із новою версією законопроєкту. Хочу нагадати усім, що в країні майже два роки триває повномасштабна війна і саме цим обумовлена нагальна потреба в його ухваленні. Вважаю, що він містить важливі пропозиції та дає нам додаткові інструменти, які допоможуть покращити роботу з ведення військового обліку та проведенню мобілізації. Коли та в якому вигляді законопроєкт буде ухвалений, прогнозувати не можу, але сподіваюся, що народні депутати не будуть затягувати його прийняття. А щодо роботи Кременчуцького районного ТЦК та СП — ми завжди працювали та будемо працювати згідно з нормами чинного законодавства. Зокрема, і норм того закону, який зараз розглядається у парламенті, — пояснив Мирослав Волков.

Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Ним передбачалося, зокрема, зниження мобілізаційного віку, вручення електронних повісток та певні обмеження стосовно ухилянтів. Після дебатів на парламентській комісії та обговорення законопроєкту на закритої наради з військовим командуванням, його було вирішено повернути на доопрацювання. Кабмін відізвав законопроєкт на доопрацювання 11 січня 2024 року без його розгляду у парламенті.