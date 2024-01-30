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«Хороших рішень не залишилося» - нардеп про підготовку нового законопроєкту про мобілізацію

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 436

 

Новий проєкт закону про мобілізацію сьогодні внесли до Верховної Ради – на сайті парламенту його поки немає

Кабмін затвердив новий проєкт закону про посилення мобілізації та передав його до парламенту. Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що за його думкою новий закон про мобілізацію з’явиться не раніше березня - це пов'язано з намаганням влади обрати ті рішення, які викличуть менше незадоволення.

Про це він розповів в інтерв'ю Telegraf.

- На жаль, хороших рішень у нас не залишилось. Ми маємо переступити етап заколисування людей, який був на початку вторгнення і створив ілюзію швидкої перемоги. Люди почали думати, що перемога вже близько і тому немає потреби йти до війська, — заявив нардеп.

Сергій Нагорняк зазначив, що законопроєкт готується «з великим запізненням» - його треба було ухвалити набагато раніше. Крім того, буде необхідно переглянути усі документи, які дозволяють чоловікам отримувати відстрочку від мобілізації й були видані після 24 лютого 2022 року.

Він зазначив, що хоча ситуація на фронті поки дозволяє утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах, але є «серйозний некомплект» особового складу, через що посилення мобілізації критично необхідне.

Нагорняк також заявив, що законопроєкт потрібен також для того, щоб врегулювати питання демобілізації. Рідні військових, які два роки знаходяться на фронті, хочуть зрозуміти, коли їх близькі повернуться додому і висловлюють обурення несправедливістю, коли одні воюють, а інші ухиляються від виконання військового обов’язку.

За словами нардепа, люди мають побачити, що захищати країну треба всім — від найвищих чиновників до сільських голів та селищних депутатів, а також пенсіонерам з-поміж силовиків, прокурорам, суддям та народним депутатам.

Він зазначив, що у рамках закону необхідно й ухвалити рішення про високу фінансову мотивацію для новобранців, які добровільно прийдуть до ТЦК.

На питання щодо «офіційного відкупу від мобілізації», Сергій Нагорняк відповів, що в доопрацьованому законопроєкті такої норми не буде. Оскільки це обурить більшу частину суспільства, адже внесе нерівність між громадянами за майновим станом при виконанні військового обов’язку.

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Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Ним передбачалося, зокрема, зниження мобілізаційного віку, вручення електронних повісток та певні обмеження стосовно ухилянтів. Після дебатів на парламентській комісії та обговорення законопроєкту на закритої наради з військовим командуванням і засіданні Погоджувальної ради парламенту, його було вирішено повернути на доопрацювання. Кабмін відкликав законопроєкт на доопрацювання 11 січня 2024 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін законопроєкт Верховна Рада мобілізація призов ухилянти
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