Уряд відкликав законопроєкт про посилення мобілізації, проте Міноборони вже підготувало новий

Міністр оборони заявив, що готовий внести законопроєкт у новій редакції на погодження Кабміну найближчим часом
Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Про це учора, 11 січня, повідомив його керівник Рустем Умєров на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, у новій редакції законопроєкту враховані всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він зазначив, що Міноборони готове внести законопроєкт на погодження уряду найближчим часом.
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Серед норм, що увійшли до нового урядового законопроєкту:
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Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого були запланована зміна призовного віку з 27 до 25 років.
Крім того, пропонувалося обмежити низку прав для військовозобовʼязаних, які вчасно не прибули до військових частин. Ішлося про:
Ці нововведення критикували багато політиків та експертів. У Раді було зареєстровано 4 альтернативних законопроєкти:
Учора, 11 січня, урядовий законопроєкт № 10378 був відкликаний Кабміном на доопрацювання.
Сьогодні, 12 січня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію повернули Кабміну.
За його словами, керівництво Верховної Ради України, представники депутатських фракцій та груп, а також очільники комітетів обговорили із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Міністром оборони України Рустемом Умєровим і Начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби». Перед цим зазначений законопроєкт також опрацьовувався та розглядався парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, внаслідок чого отримав ряд напрацювань та рекомендацій.
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