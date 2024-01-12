Уряд відкликав законопроєкт про посилення мобілізації, проте Міноборони вже підготувало новий

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 490

Міністр оборони заявив, що готовий внести законопроєкт у новій редакції на погодження Кабміну найближчим часом

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Про це учора, 11 січня, повідомив його керівник Рустем Умєров на своїй сторінці у Фейсбук.

— Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації — і це потрібно кожному воїну, — написав міністр оборони.

За його словами, у новій редакції законопроєкту враховані всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він зазначив, що Міноборони готове внести законопроєкт на погодження уряду найближчим часом.

— Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше… Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо, — додав Рустем Умєров.

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Серед норм, що увійшли до нового урядового законопроєкту:

встановлення чіткого терміну служби призваних за мобілізацією;

надання звільненим із полону можливість обирати, чи залишатися їм у війську ( міністр оборони додав, що ті, хто вирішить залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки );

); звільнення строковиків.

— Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни, — зазначає міністр оборони.

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Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого були запланована зміна призовного віку з 27 до 25 років.

Крім того, пропонувалося обмежити низку прав для військовозобовʼязаних, які вчасно не прибули до військових частин. Ішлося про:

заборону на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

обмеження права на керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування й розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмову в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Ці нововведення критикували багато політиків та експертів. У Раді було зареєстровано 4 альтернативних законопроєкти:

авторства Олексія Гончаренка (№ 10378-1);

авторства Георгія Мазурашу (№ 10378-2);

авторства Дмитра Разумкова та групи народних депутатів (№ 10378-3);

авторства Андрія Кита та Миколи Люшняка (№ 10378-4).

Учора, 11 січня, урядовий законопроєкт № 10378 був відкликаний Кабміном на доопрацювання.

Сьогодні, 12 січня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію повернули Кабміну.

За його словами, керівництво Верховної Ради України, представники депутатських фракцій та груп, а також очільники комітетів обговорили із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Міністром оборони України Рустемом Умєровим і Начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби». Перед цим зазначений законопроєкт також опрацьовувався та розглядався парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, внаслідок чого отримав ряд напрацювань та рекомендацій.

— Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва, — заявив Руслан Стефанчук.