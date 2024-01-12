У Кременчуці знову «замінували» деякі школи

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 238

12 січня близько 11.15 з'явилася інформація, що у Кременчуці «замінували» гімназію № 28 та ліцей №30. Інформація про це з'явилася у місцевих соцмережах.

На місце виїхали усі відповідні служби для обстеження закладів освіти.

Нагадаємо, учора уже була інформація про «замінування» гімназії № 28, яке не підтвердилось.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.