Сьогодні, 11 січня, близько 11.00 у Кременчуці «замінували» одну із гімназій. Про це повідомляють у спільноті h_kremenchug.
Зараз на місці працюють правоохоронці.
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Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, «замінували» гімназію № 28. Учні гімназії лише відучора почали навчання у змішаному форматі.
Нагадаємо, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.
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