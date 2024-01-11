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У Кременчуці «замінували» одну з гімназій (додано, уточнено)

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 413

 
На місці працюють правоохоронці

Сьогодні, 11 січня, близько 11.00 у Кременчуці «замінували» одну із гімназій. Про це повідомляють у спільноті h_kremenchug.

Зараз на місці працюють правоохоронці.

Додано

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, «замінували» гімназію № 28. Учні гімназії лише відучора почали навчання у змішаному форматі.

— Зараз на місці працюють кінологи та відповідні фахівці, перевіряють інформацію, — зазначила Анна Васенко.

Нагадаємо, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.


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Автор: Дарія Згура
Теги: замінування гімназія Кременчук
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