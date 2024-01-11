Судитимуть браконьєра, який у Кременчуцькому районі сітками натягав риби на 1,5 млн грн

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 278 Коментарів: 1



Виловив близько 175 кілограмів риби

Судитимуть кременчужанина, який займався браконьєрством у Камʼянському водосховищі. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік 4 сітками загальною довжиною понад 330 метрів виловив понад 960 штук карасів, судаків, плоскирки та плітки — 175 кілограмів. Загальна сума збитків територіальній громаді становить 1,5 мільйона гривень. Наразі прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка. Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік незаконно виловив червонокнижну рибу. Йому вже повідомили про підозру.

Поділитись новиною



