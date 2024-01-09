На Полтавщині чоловік незаконно виловив червонокнижну рибу – прокуратура

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 452 Коментарів: 1

У листопаді 2023 року житель Миргороду, на водоймі «Єрківського кар’єру» незаконно виловив рибу саморобним пристроєм. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Загалом чоловік виловив 134 рибини. Серед улову були щуки, лині, карасі сріблясті та 90 карасів золотих. Цей вид занесений до Червоної книги України і його вилов заборонений.

За висновком експерта, спричинена навколишньому природному середовищу шкода становить понад 600 тисяч гривень.

Чоловікові повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що 23 листопада, на Кременчуччині водна поліція піймала браконьєра, який сітками натягав риби на 2 мільйони гривень.