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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік незаконно виловив червонокнижну рибу – прокуратура

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 452 Коментарів: 1

 

Чоловікові повідомили про підозру

У листопаді 2023 року житель Миргороду, на водоймі «Єрківського кар’єру» незаконно виловив рибу саморобним пристроєм. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Загалом чоловік виловив 134 рибини. Серед улову були щуки, лині, карасі сріблясті та 90 карасів золотих. Цей вид занесений до Червоної книги України і його вилов заборонений.

За висновком експерта, спричинена навколишньому природному середовищу шкода становить понад 600 тисяч гривень.

Чоловікові повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що 23 листопада, на Кременчуччині водна поліція піймала браконьєра, який сітками натягав риби на 2 мільйони гривень.

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Автор: Дарія Згура
Теги: риба браконьєрство Полтавщина Миргород
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Коментарі: 1

754
Andron777:
Сьогодні, 15:45

Пам'ятаю за мою юність в річці Сухий Кагамлик карасі були виключно золотисті. А тепер... Як слова з пісні, Не той тепер Миргород, Хорол річка не та...


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