На Полтавщині чоловік незаконно виловив червонокнижну рибу – прокуратура

У листопаді 2023 року житель Миргороду, на водоймі «Єрківського кар’єру» незаконно виловив рибу саморобним пристроєм. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Загалом чоловік виловив 134 рибини. Серед улову були щуки, лині, карасі сріблясті та 90 карасів золотих. Цей вид занесений до Червоної книги України і його вилов заборонений.
За висновком експерта, спричинена навколишньому природному середовищу шкода становить понад 600 тисяч гривень.
Чоловікові повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, що 23 листопада, на Кременчуччині водна поліція піймала браконьєра, який сітками натягав риби на 2 мільйони гривень.
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