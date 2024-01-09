Чоловік відсудив у «Кременчукводоканалу» 333 тисячі гривень після того, як на його автівку впало дерево

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На Кременчуччині чоловік відсудив у «Кременчукводоканалу» 333 тисячі гривень на ремонт автівки, на яку впало дерево, та відшкодування моральної шкоди. Відповідне рішення ухвалив Кременчуцький районний суд Полтавської області, а пізніше він був підкріплений постановою Полтавського апеляційного суду.

4 січня 2023 року чоловік подав у суд на «Кременчукводоканал» і вимагав, аби підприємство виплатило йому 308 361 гривню матеріальної шкоди, 3 450 гривень витрат на проведення автотоварознавчого дослідження та 30 000 гривень — моральної шкоди.

Позивач розповів, що 18 вересня 2022 року близько 19.55 на його автівку Citroen Berlingo, яка була припаркована на узбіччі дороги у селі Вільна Терешківка на вулиці Великий Шлях, 205, упало дерево. Також чоловік зазначив, що на цьому місці він раніше неодноразово зупинявся, а тому падіння дерева для нього було неочікуваним. Дерево, яке впало на автомобіль позивача, знаходилося на землі комунальної власності «Кременчукводоканалу» (біля водопровідної очисної станції).

Згідно з висновком автотоварознавчого дослідження №158 від 18 листопада 2022 року, вартість матеріального збитку склала 308 361 грн. При цьому, позивач був змушений оплатити вартість проведеного експертного дослідження у розмірі 3 450 грн. У матеріалах справи також йдеться, що чоловік отримав моральну шкоду через зміну та ускладнення звичайного способу життя, а також стрес, оскільки в момент падіння дерева він знаходився в салоні автомобіля, а його дружина в кількох метрах від нього.

Кременчуцький районний суд Полтавської області 6 вересня 2023 року задовольнив позов власника Citroen частково — постановив стягнути з «Кременчукводоканалу» на користь чоловіка матеріальну шкоду в сумі 308 361 грн, моральну шкоду — 10 000 грн, витрати на проведення автотоварознавчого дослідження — 3 450 грн, судовий збір — 3298 грн, витрати на правничу допомогу — 8 000 грн, а всього 333 109 грн.

«Кременчукводоканал» оскаржив рішення районного суду в апеляційному порядку, посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального та процесуального права, просив рішення скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити.

Відповідач припускає, що дерево на момент його падіння знаходилося в належному стані. І це підтверджується фотознімками, які містяться у висновку експерта № 158 за результатами проведення автотоварознавчого дослідження, де також зазначено, що стовбур не має ознак сухого або гнилого дерева.

Крім того, «Кременчукводоканал» вважає, що районний суд неправильно оцінив надані відповідачем докази та наголосив на тому, що в день події були значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, що є небезпечним метеорологічним явищем І рівня небезпеки, належить до непереборної сили та виключає підстави відповідальності.

Відповідач вважає, що немає підстав для відшкодування моральної шкоди, а постановлений до стягнення розмір відшкодування є надмірним, оскільки призводить до безпідставного збагачення позивача. Позивач та його представник проти задоволення апеляційної скарги заперечили.

Варто звернути увагу, що суд визнав, що надані відповідачем акти обстеження зелених насаджень не підтверджують того факту, що дерево осика, яке впало на автомобіль позивача та пошкодило його, не було аварійним. Акти підтверджують лише той факт, що воно не було належним чином обстежене. Також суддя зауважив, що порив сильного вітру не можна віднести до дії непереборної сили, а тому відповідач не звільняється від відповідальності за спричинену шкоду.

У результаті 21 грудня 2023 року Полтавський апеляційний суд із висновками суду першої інстанції погодився та рішення Кременчуцького районного суду Полтавської області від 6 вересня 2023 року залишив без змін. Тепер постанова може бути оскаржена протягом 30 днів шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду.

*Фото ілюстративне