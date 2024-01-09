Командир «Айдару» пояснив, яка користь від примусово мобілізованих, та що відбувається на війні з ухилянтами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 679

Навіщо армії примусово мобілізовані з низькою мотивацією? Чи варто мобілізовувати засуджених та ув’язнених? А може краще мобілізувати усіх нардепів та чиновників, разом із поліцейськими та прокурорами? І чи дійсно можна мобілізувати чоловіків за кордоном? І, нарешті, наскільки хороший чи поганий внесений законопроєкт про посилення мобілізації, розроблений Кабміном?

Колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий дав відповіді на ці питання, продовживши свої міркування на тему мобілізації.

Він наголосив, що «армія перетворює людей» та висловився щодо ідеї про можливість відкупитись від мобілізації «через сплату податків».

І заявив, що часу на розробку нових законопроєктів в України вже немає — законодавчо усі питання, повязані з мобілізацією, потрібно врегулювати протягом січня.

Все це Євген Дикий пояснив у себе в Facebook.

Іншого вибору не має

Він звернув увагу на поширену у суспільстві думку про те, що примусово мобілізовані будуть поганими солдатами, які тільки нашкодять війську, адже вони мають низьку мотивацію, матимуть схильність до втечі та дезертирства.

— Звісно ж, кожний, маючи вибір, волів би воювати пліч-о-пліч із мотивованими добровольцями. І під командою мати добровольців — зовсім не те саме, що наловлених ТЦК мобіків. Але ж ключове тут — «маючи вибір». А ми вже його не маємо, — наголосив експерт.

Євген Дикий пояснив, що кожна нація має досить обмежений відсоток пасіонаріїв — потенційних добровольців. При цьому, пасіонаріїв завжди меншість, і це — нормально.

— На жаль, жодна велика війна ніколи в історії не вигравалась виключно силами добровольців. Тут працюють закони великих чисел — проти мобілізованої маси доводиться виставляти таку само мобілізовану масу, а не купку навіть супермотивованих пасіонаріїв. Тобто без тих, кого держава мобілізує недобровільно, ми просто фізично не протримаємось, — зазначив експерт.

Армія перетворює людей

Євген Дикий зауважив, що чоловіки, які потрапили на фронт проти своєї волі, дуже часто стають хорошими воїнами.

— Не варто вважати, що кожний хто не прагнув до війська та на фронт — обов’язково лайно, боягуз, і головне що це невиліковно. Не хотіти на війну — це взагалі-то нормально. І боятися смерті та інших незручностей у війську — так само нормально, — каже експерт.

Євген Дикий нагадує, що на природну слабкість людини часто накладається вплив оточення… У ухилянта зазвичай з’являється безліч «адвокатів», бажаючих допомогти переховатись, готових купою «аргументів» виправдати його слабкість та побудувати цілу лінію моральної оборони, навіть якщо сам ухилянт вагається та відчуває що йому насправді просто страшно…

І держава має допомогти слабкому індивіду подолати абсолютно природну слабкість, підштовхнути до єдиного правильного в нинішніх обставинах вибору. Іноді підштовхувати доводиться навіть репресивними методами, адже часу на довге і лагідне переконання вже немає.

— А от коли людина вже опиняється у війську, з нею стаються зовсім несподівані (в тому числі для неї самої) трансформації. Вчорашній ухилянт, якого виловили та примусом притягнули до війська, після першого шоку прибуває на фронт абсолютно пригнічений та розгублений. А там — зовсім інше життя, абсолютно відмінне від всього його попереднього досвіду. І в цьому житті раптом зовсім по іншому вибудовуються пріоритети, міняється шкала важливого та другорядного… Міняється ставлення до страху… Цей страх із непереборного… досить швидко стає цілком контрольованим, можна сказати робочим… Страх зганьбитись перед друзями в окопі стає екзистенційним, і мотивує в моменти слабкості, — пояснює Євген Дикий.

За його словами, вчорашній ухилянт починає почуватися Захисником, у нього з’являється і громадянська позиція, і людська гідність.

Війна — це «жахлива кузня, яка виковує захисників з дуже різних людей». Проте експерт визнає, що такі «метаморфози» можливі не з усіма.

— Хтось, хто втікав від воєнкома, але не зумів, таки стане у війську дезертиром. Хтось зіп’ється в кончені «аватари», хтось вчинить самостріл або суїцид. Це також частина страшної воєнної реальності, від якої нам нікуди не подітись. Але перший шлях, із примусово мобілізованого боягуза у лицарі-захисники, проходять значно більше бійців, і саме його слід вважати типовим, — підсумував Євген Дикий.

І тому, він вважає, що не треба боятись отримати поруч в окопі або під своєю командою вчорашніх ухилянтів, адже завтра багато хто з них зможе дати фори декому із досвідчених військових.

Чи варто мобілізовувати засуджених та ув’язнених?

Євген Дикий вважає, що варто, окрім засуджених за деякі види злочинів.

— Але слід розуміти, що ми в такий спосіб не вирішимо проблеми комплектації ЗСУ, та не уникнемо масової мобілізації. У нас сидить загалом біля 60 тисяч ув’язнених, і це включно із жінками, літніми людьми, хворими та немічними, — зауважує аналітик.

Він підрахував, що при добровільному наборі (а мова лише про нього) в Україні можливо набрати з-за ґрат від 6 до 12 тисяч солдатів, тобто до 2-х бригад.

— Тоді чому ж я «топлю» за цю ідею, якщо вона так мало дасть для перемоги? А власне заради цих людей. Війна — той катарсис, який дуже багатьох змінив внутрішньо, та змусив переродитись. Тож на мою думку варто дати засудженим співгромадянам шанс через фронт повернутись до соціуму, очищеними від «гріхів», — вважає Євген Дикий.

А може краще мобілізувати усіх нардепів та чиновників, разом із поліцейськими та прокурорами?

Аналітик вважає ідею мобілізації нардепів шкідливою, та нагадує, що недарма відповідну петицію зареєстрував «агент „Буратіно“ — нардеп Дубинський».

— Вже сам факт його авторства міг би сказати будь-кому при тямі, що навряд чи пропоноване рішення на користь Україні, - зауважує Євген Дикий.

Він пояснює, якщо запитати у кожного з підписантів цієї петиції, чи потрібно під час війни ухвалювати закони, необхідні для ведення цієї війни, то кожний з них без вагань відповість ствердно. Хтось має регулярно продовжувати воєнний стан, ухвалювати воєнний бюджет та закони. І цей «хтось» — це саме Верховна Рада, бо ніхто інший цього робити не може та й не має права.

— Якщо мобілізувати всіх нардепів, ми отримаємо від сили один батальйон, та й то неповного складу — і натомість повністю ліквідуємо в країні законодавчу владу. Ну, а якщо на додаток до законодавчої треба знищити ще й виконавчу владу — включаємо до тексту петиції «всіх держслужбовців», і від держави залишається хіба що воююча армія, без жодної іншої інституції. Ну, а армія без держави — це хіба що повстанці, без надійного тилу та забезпечення, — вважає Євген Дикий.

Він зауважує, що такий популізм «простих та справедливих рішень», дивним чином збігається з інтересами окупантів.

Щодо мобілізації правоохоронці, то на думку аналітика, тут ситуація складніша. Якщо мобілізувати «їх усіх», то станеться теж саме, що і з нардепами. А от питання про те, чи дійсно поліцейських у тилу під час війни потрібно аж так багато, та чи не варто переглянути квоти на бронювання, варто обговорювати.

— Не мені одному видається, що ідея встановити поліцейську охорону у кожній українській школі, та пропускати школярів на уроки через металодетектор — це саме шедевр креативної думки на тему «яку б таку неіснуючу загрозу вигадати у тилу, щоб тільки не мобілізували…»? — зауважує Євген Дикий.

Він заявляє, якщо є поліціянти, яких хочуть поставити на охорону невідомо від чого кількох тисяч шкіл, то як мінімум цих людей точно можна відправити воювати. За словами експерта, наразі чисельність Національної поліції 140 тисяч. І, за думкою Дикого, з цього числа можна мобілізувати не менше 40 тисяч без зменшення завдань, які покладаються на поліцію.

— А це все ж таки чи не десяток бригад, або ж ще краще 40 тисяч сержантів та молодших офіцерів до багатьох новостворених підрозділів, — підрахував експерт.

Він нагадує, що крім поліції також є ДБР, СБУ, прокурори, НАЗК та НАБУ, фіскальна поліція, митниця.

— Разом це точно не менше ніж чверть мільйона боєздатних чоловіків, певну частину яких, тисяч так сто «навскидку», певно можуть на час війни замінити їхні колеги шляхом переходу на півтори ставки замість однієї, — пропонує Євген Дикий.

І нагадує про «молодих» пенсіонерів МВС, СБУ, інших спецслужб та прокуратури.

— Всі ці люди стоять на так званому спецобліку, тобто їх не можна призвати до лав ЗСУ — лише до їхніх же «контор». А «контори» переповнені, їхні штатки забиті, і ніхто відставників туди не покличе. А для воєнкомів вони «табу», необліковані та недосяжні… І тут мова йде про десятки тисяч осіб, — зазначає аналітик.

Чи дійсно можна мобілізувати чоловіків за кордоном?

— Це ідея із тої серії, що наповнити держбюджет за рахунок скарбів Полуботка — було б дуже добре, якби було хоч трохи реально. На жаль, жодних механізмів примусової мобілізації українців за кордоном у нас нема, а спроба їх звідти екстрадувати буде дуже потужним пострілом собі в ногу, — вважає Євген Дикий.

Він пояснює, що якщо Україна спробує вимагати видачі ухилянтів із Європи, то усі вони подадуть заяви на надання політичного притулку, і всі європейські суди будуть завалені їхніми справами. В підсумку притулок їм нададуть, оскільки на Заході «пацифізм» та ухилення від примусового призову давно вже є «залізобетонною» підставою для надання статусу «біженця».

— Тож новобранців ми не отримаємо, натомість європейські суди та преса будуть просто заповненими плачами та стогонами наших новоявлених «пацифістів». Рашистська пропаганда миттєво розкрутить тезу про те, що навіть путінська рашка не намагається вичепити своїх «бєглих» з-за кордону, тож Україна виглядатиме більшою диктатурою, аніж Мордор, і купа європейців на це поведеться, — резюмує експерт.

Він нагадує, що підтримка України за кордоном і так меншає з кожним місяцем, і вважає, що ми мало чим іншим могли б собі нашкодити гірше, аніж спробою вимагати видачі ухилянтів.

— Все що ми можемо реально — звертатись до сумління та вести якусь рекрутингову кампанію для закордонних українців. Але ефективність її я б особисто оцінив як швидше за все нульову або щось біля того. Я знаю чимало українців, які добровільно повернулись з-за кордону, щоб воювати за свою країну… Ми нічим не гірші за ізраїльтян, які також на початку війни масово повертались захищати країну. Але зараз давно не початок війни, і на жаль ще далеко не кінець, тож гадаю що потенціал добровільного повернення практично вичерпаний, — написав Євген Дикий.

Про законопроєкт щодо посилення мобілізації

Ідею про можливість відкупитись від мобілізації «через сплату податків» експерт вважає не лише аморальною, а й винятково шкідливою.

— Аморальність тут не тільки у нерівності та несправедливості, а в першу чергу у тому, що взагалі-то платити податки із заробленого — такий само базовий обов’язок кожної людини, як і захищати свою країну. Ідея звільнити від виконання одного обов’язку просто за те, що ти сумлінно виконуєш інший — абсурд, порушення основ суспільного договору, — зазначає Євген Дикий.

Він зазначає, що з врахуванням того, що із прийняттям закону про посилення мобілізації Верховна Рада запізнилася щонайменше на рік, тепер потрібно поспішати з його ухваленням, і вважає можливим прийняти урядовий варіант за основу.

— Сподіваюсь, Рада винесе його на голосування в першому читанні вже на наступному тижні, і попри спротив популістів проголосує за основу, — наголошує експерт.

А далі, за його думкою до другого читанням законопроєкт можна буде вдосконалити, бо наразі він містить окремі недопрацьовані та навіть ризиковані норми.

— Час тисне, нема коли розводитись із перевнесенням законопроєкту або розробкою з нуля альтернативних. На мою думку, наявний кабмінівський проєкт цілком придатний для доопрацювання, і це можна (і треба!) зробити в межах січня, — наголошує Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше Дикий пояснив, що посилення мобілізації потрібно не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям, та відповів на питання, чи можна її не проводити? А також наголосив, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація росіянами та фізичне знищення українців.