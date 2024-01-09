Командир «Айдару» пояснив, яка користь від примусово мобілізованих, та що відбувається на війні з ухилянтами

Військовий аналітик Євген Дикий наголосив, що жодна велика війна ніколи в сучасній історії не вигравалась виключно силами добровольців
Навіщо армії примусово мобілізовані з низькою мотивацією? Чи варто мобілізовувати засуджених та ув’язнених? А може краще мобілізувати усіх нардепів та чиновників, разом із поліцейськими та прокурорами? І чи дійсно можна мобілізувати чоловіків за кордоном? І, нарешті, наскільки хороший чи поганий внесений законопроєкт про посилення мобілізації, розроблений Кабміном?
Колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий дав відповіді на ці питання, продовживши свої міркування на тему мобілізації.
Він наголосив, що «армія перетворює людей» та висловився щодо ідеї про можливість відкупитись від мобілізації «через сплату податків».
І заявив, що часу на розробку нових законопроєктів в України вже немає — законодавчо усі питання, повязані з мобілізацією, потрібно врегулювати протягом січня.
Все це Євген Дикий пояснив у себе в Facebook.
Він звернув увагу на поширену у суспільстві думку про те, що примусово мобілізовані будуть поганими солдатами, які тільки нашкодять війську, адже вони мають низьку мотивацію, матимуть схильність до втечі та дезертирства.
Євген Дикий пояснив, що кожна нація має досить обмежений відсоток пасіонаріїв — потенційних добровольців. При цьому, пасіонаріїв завжди меншість, і це — нормально.
Євген Дикий зауважив, що чоловіки, які потрапили на фронт проти своєї волі, дуже часто стають хорошими воїнами.
Євген Дикий нагадує, що на природну слабкість людини часто накладається вплив оточення… У ухилянта зазвичай з’являється безліч «адвокатів», бажаючих допомогти переховатись, готових купою «аргументів» виправдати його слабкість та побудувати цілу лінію моральної оборони, навіть якщо сам ухилянт вагається та відчуває що йому насправді просто страшно…
І держава має допомогти слабкому індивіду подолати абсолютно природну слабкість, підштовхнути до єдиного правильного в нинішніх обставинах вибору. Іноді підштовхувати доводиться навіть репресивними методами, адже часу на довге і лагідне переконання вже немає.
За його словами, вчорашній ухилянт починає почуватися Захисником, у нього з’являється і громадянська позиція, і людська гідність.
Війна — це «жахлива кузня, яка виковує захисників з дуже різних людей». Проте експерт визнає, що такі «метаморфози» можливі не з усіма.
— Хтось, хто втікав від воєнкома, але не зумів, таки стане у війську дезертиром. Хтось зіп’ється в кончені «аватари», хтось вчинить самостріл або суїцид. Це також частина страшної воєнної реальності, від якої нам нікуди не подітись.
Але перший шлях, із примусово мобілізованого боягуза у лицарі-захисники, проходять значно більше бійців, і саме його слід вважати типовим, — підсумував Євген Дикий.
І тому, він вважає, що не треба боятись отримати поруч в окопі або під своєю командою вчорашніх ухилянтів, адже завтра багато хто з них зможе дати фори декому із досвідчених військових.
Євген Дикий вважає, що варто, окрім засуджених за деякі види злочинів.
Він підрахував, що при добровільному наборі (а мова лише про нього) в Україні можливо набрати з-за ґрат від 6 до 12 тисяч солдатів, тобто до 2-х бригад.
Аналітик вважає ідею мобілізації нардепів шкідливою, та нагадує, що недарма відповідну петицію зареєстрував «агент „Буратіно“ — нардеп Дубинський».
Він пояснює, якщо запитати у кожного з підписантів цієї петиції, чи потрібно під час війни ухвалювати закони, необхідні для ведення цієї війни, то кожний з них без вагань відповість ствердно. Хтось має регулярно продовжувати воєнний стан, ухвалювати воєнний бюджет та закони. І цей «хтось» — це саме Верховна Рада, бо ніхто інший цього робити не може та й не має права.
Він зауважує, що такий популізм «простих та справедливих рішень», дивним чином збігається з інтересами окупантів.
Щодо мобілізації правоохоронці, то на думку аналітика, тут ситуація складніша. Якщо мобілізувати «їх усіх», то станеться теж саме, що і з нардепами. А от питання про те, чи дійсно поліцейських у тилу під час війни потрібно аж так багато, та чи не варто переглянути квоти на бронювання, варто обговорювати.
Він заявляє, якщо є поліціянти, яких хочуть поставити на охорону невідомо від чого кількох тисяч шкіл, то як мінімум цих людей точно можна відправити воювати. За словами експерта, наразі чисельність Національної поліції 140 тисяч. І, за думкою Дикого, з цього числа можна мобілізувати не менше 40 тисяч без зменшення завдань, які покладаються на поліцію.
Він нагадує, що крім поліції також є ДБР, СБУ, прокурори, НАЗК та НАБУ, фіскальна поліція, митниця.
І нагадує про «молодих» пенсіонерів МВС, СБУ, інших спецслужб та прокуратури.
Він пояснює, що якщо Україна спробує вимагати видачі ухилянтів із Європи, то усі вони подадуть заяви на надання політичного притулку, і всі європейські суди будуть завалені їхніми справами. В підсумку притулок їм нададуть, оскільки на Заході «пацифізм» та ухилення від примусового призову давно вже є «залізобетонною» підставою для надання статусу «біженця».
Він нагадує, що підтримка України за кордоном і так меншає з кожним місяцем, і вважає, що ми мало чим іншим могли б собі нашкодити гірше, аніж спробою вимагати видачі ухилянтів.
Ідею про можливість відкупитись від мобілізації «через сплату податків» експерт вважає не лише аморальною, а й винятково шкідливою.
Він зазначає, що з врахуванням того, що із прийняттям закону про посилення мобілізації Верховна Рада запізнилася щонайменше на рік, тепер потрібно поспішати з його ухваленням, і вважає можливим прийняти урядовий варіант за основу.
А далі, за його думкою до другого читанням законопроєкт можна буде вдосконалити, бо наразі він містить окремі недопрацьовані та навіть ризиковані норми.
Нагадаємо, раніше Дикий пояснив, що посилення мобілізації потрібно не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям, та відповів на питання, чи можна її не проводити? А також наголосив, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація росіянами та фізичне знищення українців.
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