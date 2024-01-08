Якщо Україна програє у війні «буде одна велика Буча»: експерт про єдину альтернативу мобілізації

Колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий дав відповіді на питання, пов’язані з мобілізацією
Чому саме зараз потрібне посилення мобілізації та наскільки великою вона має бути? Чи можна її не проводити? Чи реально набрати півмільйона однією хвилею за 3-4 місяці і чи потягне це наша мобілізаційна система? Росіян все одно більше ніж нас, тобто скільки б ми не мобілізували, ми все одно закінчимося раніше за них… І якщо всіх заберуть на війну, то хто ж працюватиме у тилу та підтримуватиме економіку? Колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий дав відповіді на усі ці питання.
Він наголосив, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація росіянами і фізичне знищення українців.
Велика мробілізація потрібна не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям.
Це пояснив Євген Дикий у себе в Facebook.
— Чесно кажучи, не думав що доведеться писати цей тест. Все, що буде написано нижче, мені видається настільки очевидним, що аж трохи ніяково класти це на папір. Однак запитання від журналістів та участь у публічному обговоренні показали: багато речей, які для українського патріота «зі стажем» та «кантуженого АТОшника» виглядають як двічі два чотири, для значної частини нашого тилового соціуму досі є не те що біномом Ньютона, а цілою релятивістською фізикою. Це дуже сумно, але це факт. І з цим фактом в бекграунді ми таки маємо «злетіти», тобто мобілізуватись. Ну або ж не злетіти — і цього разу вже назавжди, - зазначає Євген Дикий.
І далі він дає відповіді на запитання, які найчастіше йому доводилоя чути, та на які він «задовбався відповідати останніми тижнями».
Вона потрібна не ЗСУ, а нам.
Він пояснив, щоб нас захистити, у ЗСУ має бути достатньо бійців.
Євген Дикий вважає, що мобілізацію треба було посилювати не зараз, а більше року тому. Він наголосив, що неможливо успішно воювати проти ворога, значно чисельнішого за тебе.
Він зауважує, що з цього витікає, що і кількість бійців має бути щонайменше співставною з ворожою армією. А якщо ми хочемо перемагати, то необхідно створити кількісну перевагу над ворогом.
За його словами, до оголошення загальної мобілізації в РФ був шанс здолати російський контингент силами тих, хто добровільно пішов в армію навесні 2022-го. Але як тільки Росія почала велику мобілізацію, стало ясно що і Україні цього ніяк не уникнути.
Євген Дикий наголосив, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація України росіянами.
— Треба збагнути, що люди, які одягнули піксель майже два роки тому, фізично не здатні довоювати цю війну до перемоги. Вони здатні ще якийсь час тримати фронт, та забезпечити нам у тилу ще декілька місяців спокійного життя в стилі «не дивись нагору» (в нашій версії — «вірю у ЗСУ»), але не більше. А далі вони просто закінчаться, і якщо ми до того їх не замінимо, прийде орда.
Ще треба збагнути, що ніхто не пропонує нам проміжних варіантів. Нема опції «зустрітись посередині», нема прийнятного, хоч може і неприємного компромісу. Росія не приховує, що не погодиться ні на який компроміс, і що має намір воювати саме до «пабєди», тобто до повної окупації України та «окончатєльного рєшенія укрАінскаво вапроса», в гітлерівському розумінні остаточних рішень, — попередив експерт.
Він нагадав, що у Кремлі прямо говорять про «врємєнно окупірованниє русскіє города Кієв, Днєпропєтровск, Запорожьє, Одєссу, Харьков і многіє другіє», що свідчить про те, що РФ не збирається зупинятися, поки не завоює всю Україну.
На думку військового експерта, у випадку окупації Європа закриє кордони з Україною і не прийматиме мільйони біженців. Українці залишаться сам на сам з ворогом.
За його думкою, у випадку програної війни найбільші шанси вижити матимуть ті, хто довоює її до кінця, і у складі останніх загонів зі зброєю в руках вийде інтернуватись за кордон, як то було і з добровольцями армії УНР, і з повстанцями УПА.
Він запрошує усіх зробити свідомий вибір та вирішувати, чи «потрібна нам мобілізація, чи ми оберемо іншу альтернативу — окупацію.
На його думку, озвучена публічно цифра у пів мільйона новобранців для ЗСУ — це не те, що забагато, це замало.
На сумніви, що мобілізаційна система країни такий обсяг новобранців не «перетравить», Євген Дикий зазначає, що Україна вже має такий досвід.
І зазначає, якщо ми здатні повторити те саме, тільки вже більш організовано та впорядковано, у 2024 році в України є дуже непогані перспективи закінчення цієї війни.
— Росіян все одно більше ніж нас. Тобто скільки б ми не мобілізували, ми все одно закінчимося раніше за них… Дуже поширена помилка. Цей аргумент, який ніби виглядає логічним та непереборним, насправді вибудований на хибному припущенні. Він мав би сенс, якби за кожного вбитого ворога ми втрачали по одному своєму бійцю. Натомість реально наші втрати значно менші за ворожі, — пояснив експерт.
Він заявляє, що на початку минулого року, в обороні Бахмута, співвідношення втрат було 1:8 на нашу користь. Потім ми перейшли у наступ, і нібито мали б помінятись ролями, але усі місяці нашого наступу ми тримали співвідношення втрат 1:2-3 на нашу користь. Наразі росіяни перейшли до контрнаступу, і в Авдіївці наші втрати співвідносяться з їхніми так, як то було в Бахмуті, а то й значно краще.
Він зазначив, що над збільшенням цього співвідношення втрат ще більше на нашу користь також можна і треба працювати.
Він зазначає, що «ніякі успіхи окремих спеціалізованих та високопрофесійних підрозділів на жаль не здатні компенсувати брак загальної кількості захисників на умовний кілометр фронту».
Тобто, за його переконанням, навіть із групи фізично придатних військовозобов’язаних чоловіків мобілізувати одночасно треба далеко не всіх, і, навіть, не половину.
Загалом він припускає, що з цієї категорії послужити доведеться більшості — але по черзі, заміняючи один одного, оскільки вже майже гарантовано буде встановлено граничний термін служби під час війни.
Він зазначає, що держава в цій схемі річ другорядна, допоміжна — її інститути мають допомогти організувати війну за своє та своїх проти ворожого та чужого, і не більше.
— І якщо ми самі… поки не спроміглися побудувати цю державу, тобто ці інституції, такою/такими, щоб нас задовольняла їхня ефективність, це не привід дозволити ворогам знищити ці поки що недосконалі, але наші, і придатні до подальшого розвитку, інститути, та замінити чужими — з тим, що от на них ми вже ніколи і ніяк вплинути не зможемо, і муситимемо терпіти їх якими є, — написав військовий експерт.
Він зазначає, що у реальному житті окупанти замінюють наші недолугі державні інституції своїми — щонайменше так само недосконалими, а зазвичай незрівнянно гіршими за наші, які ще й завідомо настроєни проти «аборигенів» на окупованих територіях.
Євген Дикий нагадує про основи суспільного договору, та такі ази Конституції, як те що наявність прав прямо передбачає певні обов’язки, і ці речі нерозривно пов’язані.
І зазначає, що цю саму ненависну для ухилянтів «владу» вони ж самі обирали.
Євген Дикий зауважує, що усім, хто виступає проти мобілізації, мають збагнути, що воювати все одно доведеться.
А відповідаючи на питання, яке полюбляють задавати ухилянти: «Чому я маю помирати?», наголошує у викривленні сенсу при самій його постановці.
І далі продовжує, що він свого часу воював не за Порошенка чи Турчинова, а за свою країну, яка належіть не президенту, яким би не було його прізвище, а мільйонам українців.
— Власне, воював за цих українців — тих, яких я люблю, і тих кого недолюблюю, бо не всі вони були в змозі захистити себе самі, тож потребували захисників. За мою країну, до якої вдерлися зайди, та за мою націю, яку ці зайди хочуть ліквідувати.
Так само наразі я знаю дуже багато наших захисників, але не знаю жодного, хто б воював за Зеленського. Вони так само воюють за нашу країну, та за всіх українців у тилу. Зокрема і за мене, який на жаль перейшов до категорії тих кому потрібні захисники, - зазначає Євген Дикий.
Він риторично запитує, що дасть публікація списку родичів можновладців, які служать або навпаки не служать у ЗСУ?
— Наразі — нічого корисного, лише зайвий аргумент для прикриття власного боягузства ухилянтів фіговим листочком «бажання справедливості». А от після війни цей список міг би бути корисним перед наступними виборами. Бо якщо б навіть виявилось, що з нинішніх можновладців жодний не має рідних на фронті (що наскільки я знаю далеко не так, але навіть уявимо найгіршу картину) — це б значило лише те, що ми не вміємо обирати у владу достойних, — переконаний Євген Дикий.
І далі він зазначає, що це «аж ніяк не значило б, що ми маємо через це наше невміння вибирати допустити окупацію нашої країни, та назавжди позбутись будь-якого шансу коли-небудь кого-небудь кудись обирати».
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