Якщо Україна програє у війні «буде одна велика Буча»: експерт про єдину альтернативу мобілізації

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 398

Чому саме зараз потрібне посилення мобілізації та наскільки великою вона має бути? Чи можна її не проводити? Чи реально набрати півмільйона однією хвилею за 3-4 місяці і чи потягне це наша мобілізаційна система? Росіян все одно більше ніж нас, тобто скільки б ми не мобілізували, ми все одно закінчимося раніше за них… І якщо всіх заберуть на війну, то хто ж працюватиме у тилу та підтримуватиме економіку? Колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий дав відповіді на усі ці питання.

Він наголосив, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація росіянами і фізичне знищення українців.

Велика мробілізація потрібна не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям.

Це пояснив Євген Дикий у себе в Facebook.

— Чесно кажучи, не думав що доведеться писати цей тест. Все, що буде написано нижче, мені видається настільки очевидним, що аж трохи ніяково класти це на папір. Однак запитання від журналістів та участь у публічному обговоренні показали: багато речей, які для українського патріота «зі стажем» та «кантуженого АТОшника» виглядають як двічі два чотири, для значної частини нашого тилового соціуму досі є не те що біномом Ньютона, а цілою релятивістською фізикою. Це дуже сумно, але це факт. І з цим фактом в бекграунді ми таки маємо «злетіти», тобто мобілізуватись. Ну або ж не злетіти — і цього разу вже назавжди, - зазначає Євген Дикий.

І далі він дає відповіді на запитання, які найчастіше йому доводилоя чути, та на які він «задовбався відповідати останніми тижнями».

Чому ЗСУ зараз потрібна велика мобілізація?

Вона потрібна не ЗСУ, а нам.

— Сказати що ЗСУ потрібна мобілізація, це те саме що сказати що ЗСУ потрібно воювати. Ні, мої дорогенькі. Це нам з вами, українському тилу потрібно, щоб окупанти не прийшли до нас в дім, не вибили нас, не зґвалтували і не пограбували. А для цього нам з вами потрібно, щоб ЗСУ нас захистили, — наголосив Євген Дикий.

Він пояснив, щоб нас захистити, у ЗСУ має бути достатньо бійців.

— От саме так виглядає правильна послідовність того, кому що потрібно у цьому житті, і постановка питання «ЗСУ потрібна мобілізація», «армія вимагає дати людей» тощо — це переставляння з ніг на голову та повна підміна понять, — зазначає експерт.

Євген Дикий вважає, що мобілізацію треба було посилювати не зараз, а більше року тому. Він наголосив, що неможливо успішно воювати проти ворога, значно чисельнішого за тебе.

— Ну тобто можливо, за умови що у тебе просто космічна технологічна перевага над ворогом — десь як у армії США над Талібаном. Тоді так, можна відправити проти двадцяти моджахедів із РПГ-7 верхи на віслюках одного сержанта Джона Рембо, якого років десять тренували для цієї місії, який матиме онлайн інфу з супутника, та через цей же супутник будь-якої миті викликатиме авіапідтримку, ракетний удар, арту, безпілотники, а як щось пішло не так — рятувальну місію на гелікоптерах. Правда ніхто не має ілюзій що у нас є така технологічна перевага над армією РФ? — риторично запитує Євген Дикий.

Ми воюємо зброєю одного покоління — «дискотека вісімдесятих»

— Ми з ворогами воюємо зброєю одного покоління («дискотека вісімдесятих» із незначними вкрапленнями більш сучасних технологій), використовуємо в точності однаковий спектр видів озброєння, часто-густо одні й ті самі моделі. Щось краще у них, щось у нас, але загалом це одна вагова категорія стосовно технологічного рівня, і явна перевага у ворога за кількістю озброєнь, — каже Євген Дикий.

Він зауважує, що з цього витікає, що і кількість бійців має бути щонайменше співставною з ворожою армією. А якщо ми хочемо перемагати, то необхідно створити кількісну перевагу над ворогом.

— Можливо когось я здивую, але ми весь час воюємо меншою кількістю бійців, аніж ворог. І навіть наші успіхи та перемоги здобуті меншим військом над більшим. Але всьому є межа, і межа досягнень суто за рахунок більшої мотивації наших воїнів пройдена. Тепер компенсувати ворожу кількість мусимо нашою кількістю, — говорить військовий аналітик.

За його словами, до оголошення загальної мобілізації в РФ був шанс здолати російський контингент силами тих, хто добровільно пішов в армію навесні 2022-го. Але як тільки Росія почала велику мобілізацію, стало ясно що і Україні цього ніяк не уникнути.

Якщо не мобілізація, тоді окупація

Євген Дикий наголосив, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація України росіянами.

— Треба збагнути, що люди, які одягнули піксель майже два роки тому, фізично не здатні довоювати цю війну до перемоги. Вони здатні ще якийсь час тримати фронт, та забезпечити нам у тилу ще декілька місяців спокійного життя в стилі «не дивись нагору» (в нашій версії — «вірю у ЗСУ»), але не більше. А далі вони просто закінчаться, і якщо ми до того їх не замінимо, прийде орда. Ще треба збагнути, що ніхто не пропонує нам проміжних варіантів. Нема опції «зустрітись посередині», нема прийнятного, хоч може і неприємного компромісу. Росія не приховує, що не погодиться ні на який компроміс, і що має намір воювати саме до «пабєди», тобто до повної окупації України та «окончатєльного рєшенія укрАінскаво вапроса», в гітлерівському розумінні остаточних рішень, — попередив експерт.

Він нагадав, що у Кремлі прямо говорять про «врємєнно окупірованниє русскіє города Кієв, Днєпропєтровск, Запорожьє, Одєссу, Харьков і многіє другіє», що свідчить про те, що РФ не збирається зупинятися, поки не завоює всю Україну.

Буде одна велика Буча

— І треба розуміти… Окупація буде не як у Криму — це буде спершу одна велика Буча, яка потім перетвориться на один великий Херсон. Тобто спершу прийдуть не «вєжлівиє люді», а «бойові буряти», витягнуть із підвалів ухилянтів, які там пересидять мобілізацію, на їхніх очах розважаться з їхніми жінками та дітьми. До тих кого буряти не пристрелять, трохи згодом прийдуть ФСБшники, і кожному пригадають і найменший донат, і найвіддаленіших родичів у ЗСУ, і навіть лайки у соцмережах. І лише для тих, хто якось і це переживе, наступить Крим — але не Крим-2014, а Крим-2023, з тотальною мобілізацією, і російськими воєнкомами, яким всяку байду не порозказуєш, — попередив колишній командир роти батальйону «Айдар».

На думку військового експерта, у випадку окупації Європа закриє кордони з Україною і не прийматиме мільйони біженців. Українці залишаться сам на сам з ворогом.

— Ніякий ЄС не планує прийняти 32 мільйони біженців. Цього разу кордони закриють не наші прикордонники, а армії європейських країн, і що-що, а стримати потік втікачів-ухилянтів вони зуміють, це ж не з росіянами воювати, — зауважив Євне Дикий.

За його думкою, у випадку програної війни найбільші шанси вижити матимуть ті, хто довоює її до кінця, і у складі останніх загонів зі зброєю в руках вийде інтернуватись за кордон, як то було і з добровольцями армії УНР, і з повстанцями УПА.

— В очікуванні світової війни ветеранам з досвідом війни з росіянами будуть раді у переляканих європейських бонсай-арміях, тоді як ухилянтів та пацифістів у Європі вистачає своїх, — впевнений експерт.

Він запрошує усіх зробити свідомий вибір та вирішувати, чи «потрібна нам мобілізація, чи ми оберемо іншу альтернативу — окупацію.

— Ті, що у пікселі, вже сій вибір зробили. Тепер вибір за нами, українським тилом, — написав Євген Дикий.

Наскільки великою має бути мобілізація в Україні

— Дивимось на масштаб мобілізації у ворогів, і «дзеркалимо», якщо не точна кількість, то принаймні порядок величин має бути тим самим. Впродовж 2023-го армія РФ поповнилась півмільйоном контрактників, до того восени 2022-го вони набрали 450 тисяч мобіків. Набір на росії триває, — каже Євген Дикий.

На його думку, озвучена публічно цифра у пів мільйона новобранців для ЗСУ — це не те, що забагато, це замало.

— Я не бачу в цій цифрі ні запасу для компенсації демобілізації тих хто вже своє відвоював, ні тим більше резервів для створення переваги над ворогом. Ці півмільйона, якщо їх набирати впродовж всього року, тобто по 40-50 тисяч на місяць — це так, непогано для оборонної війни. Вистачить щоб міцно тримати фронт, заміщати втрати, навіть забезпечити нормальні ротації частин з нулів до тилу і назад. Але не більше. Якщо ж спромогтися набрати їх однією великою хвилею, за 2-4 місяці поставити до лав ЗСУ на весну, а вже далі спокійно щомісяця набирати ще тисяч по 40-50, тоді інша історія — історія про наближення нашої перемоги, — заявив військовий експерт.

На сумніви, що мобілізаційна система країни такий обсяг новобранців не «перетравить», Євген Дикий зазначає, що Україна вже має такий досвід.

— Навесні 2022 лави ЗСУ за пару місяців поповнили навіть не півмільйона, а 700 тисяч бійців, і ніякого колапсу системи не сталось, навпаки — сталась боєздатна армія, яка зупинила орду, - нагадує він.

І зазначає, якщо ми здатні повторити те саме, тільки вже більш організовано та впорядковано, у 2024 році в України є дуже непогані перспективи закінчення цієї війни.

Українці закінчаться швидше, ніж росіяни?

— Росіян все одно більше ніж нас. Тобто скільки б ми не мобілізували, ми все одно закінчимося раніше за них… Дуже поширена помилка. Цей аргумент, який ніби виглядає логічним та непереборним, насправді вибудований на хибному припущенні. Він мав би сенс, якби за кожного вбитого ворога ми втрачали по одному своєму бійцю. Натомість реально наші втрати значно менші за ворожі, — пояснив експерт.

Він заявляє, що на початку минулого року, в обороні Бахмута, співвідношення втрат було 1:8 на нашу користь. Потім ми перейшли у наступ, і нібито мали б помінятись ролями, але усі місяці нашого наступу ми тримали співвідношення втрат 1:2-3 на нашу користь. Наразі росіяни перейшли до контрнаступу, і в Авдіївці наші втрати співвідносяться з їхніми так, як то було в Бахмуті, а то й значно краще.

— Запас живої сили у орди звісно ж більший за наш, але не на порядки величин — лише в 3-4 рази, пропорційно до населення країн… Тож навіть при збереженні нинішньої динаміки втрат припущення що «ми закінчимось, а їх ще буде валом» м’яко кажучи не витримує критики, — заявив експерт.

Він зазначив, що над збільшенням цього співвідношення втрат ще більше на нашу користь також можна і треба працювати.

— Але працювати над цим можна лише тоді, коли власне є кому воювати, і не стоїть гостра потреба просто хоч когось знайти тримати лінію фронту, - додає Євген Дикий.

Він зазначає, що «ніякі успіхи окремих спеціалізованих та високопрофесійних підрозділів на жаль не здатні компенсувати брак загальної кількості захисників на умовний кілометр фронту».

Якщо всіх заберуть на війну, хто ж працюватиме у тилу?

— Почнемо з того, що ніхто не планує забрати «всіх». В країні наразі 32 мільйони людей, тобто не менше 16 мільйонів чоловіків. З них умовно третина замолоді, третина застарі, тож лишається десь 5-6 мільйонів військовозобов’язаних. Хай навіть половина з них непридатна за станом здоров’я — все одно лишається мільйони зо три мобілізаційного резерву, з яких треба мобілізувати від півмільйона до мільйона, тобто максимум кожного третього, а то й кожного шостого, — підрахував військовий експерт.

Тобто, за його переконанням, навіть із групи фізично придатних військовозобов’язаних чоловіків мобілізувати одночасно треба далеко не всіх, і, навіть, не половину.

Загалом він припускає, що з цієї категорії послужити доведеться більшості — але по черзі, заміняючи один одного, оскільки вже майже гарантовано буде встановлено граничний термін служби під час війни.

— Ну, а всі інші категорії крім цієї взагалі не мобілізуються. І от власне вони мають зайняти на час війни ті робочі місця, які звільнять мобілізовані, — вважає Євген Дикий.

»Чому я маю помирати за ТАКУ державу?» — універсальне виправдання ницості та боягузства

— Найгидотніший аргумент ухилянтів, універсальне виправдання ницості та боягузства… Чесно кажучи, важко пояснювати те, що самому видається очевидним як біле та чорне, і тому не потребує пояснень. Для мене очевидно, що воюють не за «державу»… Воюють за КРАЇНУ. За НАЦІЮ. Тобто за те, що від природи своє — і на що зазіхнули та що хочуть загарбати та знищити чужинці, — пояснює Євген Дикий.

Він зазначає, що держава в цій схемі річ другорядна, допоміжна — її інститути мають допомогти організувати війну за своє та своїх проти ворожого та чужого, і не більше.

— І якщо ми самі… поки не спроміглися побудувати цю державу, тобто ці інституції, такою/такими, щоб нас задовольняла їхня ефективність, це не привід дозволити ворогам знищити ці поки що недосконалі, але наші, і придатні до подальшого розвитку, інститути, та замінити чужими — з тим, що от на них ми вже ніколи і ніяк вплинути не зможемо, і муситимемо терпіти їх якими є, — написав військовий експерт.

Він зазначає, що у реальному житті окупанти замінюють наші недолугі державні інституції своїми — щонайменше так само недосконалими, а зазвичай незрівнянно гіршими за наші, які ще й завідомо настроєни проти «аборигенів» на окупованих територіях.

Євген Дикий нагадує про основи суспільного договору, та такі ази Конституції, як те що наявність прав прямо передбачає певні обов’язки, і ці речі нерозривно пов’язані.

І зазначає, що цю саму ненависну для ухилянтів «владу» вони ж самі обирали.

Воювати все одно доведеться та «чому я маю помирати?»

Євген Дикий зауважує, що усім, хто виступає проти мобілізації, мають збагнути, що воювати все одно доведеться.

— Якщо не за свою країну, то за росію, і от там вже ніяк не відкрутиться. — зауважує експерт.

А відповідаючи на питання, яке полюбляють задавати ухилянти: «Чому я маю помирати?», наголошує у викривленні сенсу при самій його постановці.

— Робота солдата — не помирати, а вбивати. Вбити ворога та самому лишитись живим — саме для цього людей мобілізують до війська, а не на смерть. Так, на війні ризик загинути вищій аніж у тилу — але це саме про підвищені ризики, а не про вірну смертушку. І наразі тих хто воює вже майже два роки живий та відносно здоровий поки що незрівнянно більше, аніж наших загиблих героїв, — пояснює Євген Дикий та додає, що піти на війну — це не «піти помирати», а піти вбивати ворогів, щоб повернутись героєм.

Чому я маю служити, якщо не служить син Порошенка (брат Єрмака, депутати, діти міністрів…)?

— Цей аргумент «справедливості» я з огидою чую ще з далекого вже 2014, і це насправді всього лише варіант наведеного вище «аргументу дезертира Арестовича». Мені було дико почути нещодавно цей аргумент у виконанні одного з колишніх нардепів від блоку Порошенка — того самого Порошенка, відсутність чийого сина на фронті за цією логікою мала б перешкодити мені воювати за свою країну у «Айдарі». Здавалося б, ну хоча б власний прикрий досвід мав би навчити хоча б політиків з цього табору, але ж ніт, спокуса дешевого популізму така сильна, — зазначає ветеран АТО.

І далі продовжує, що він свого часу воював не за Порошенка чи Турчинова, а за свою країну, яка належіть не президенту, яким би не було його прізвище, а мільйонам українців.

— Власне, воював за цих українців — тих, яких я люблю, і тих кого недолюблюю, бо не всі вони були в змозі захистити себе самі, тож потребували захисників. За мою країну, до якої вдерлися зайди, та за мою націю, яку ці зайди хочуть ліквідувати. Так само наразі я знаю дуже багато наших захисників, але не знаю жодного, хто б воював за Зеленського. Вони так само воюють за нашу країну, та за всіх українців у тилу. Зокрема і за мене, який на жаль перейшов до категорії тих кому потрібні захисники, - зазначає Євген Дикий.

Він риторично запитує, що дасть публікація списку родичів можновладців, які служать або навпаки не служать у ЗСУ?

— Наразі — нічого корисного, лише зайвий аргумент для прикриття власного боягузства ухилянтів фіговим листочком «бажання справедливості». А от після війни цей список міг би бути корисним перед наступними виборами. Бо якщо б навіть виявилось, що з нинішніх можновладців жодний не має рідних на фронті (що наскільки я знаю далеко не так, але навіть уявимо найгіршу картину) — це б значило лише те, що ми не вміємо обирати у владу достойних, — переконаний Євген Дикий.

І далі він зазначає, що це «аж ніяк не значило б, що ми маємо через це наше невміння вибирати допустити окупацію нашої країни, та назавжди позбутись будь-якого шансу коли-небудь кого-небудь кудись обирати».

— Якщо виграємо цю війну — матимемо безліч часу та можливості навчитися обирати кращих із нас. Програємо — вже ніколи не навчимося, — резюмував військовий експерт та пообіцяв надати детальну відповідь на інші питання, повязані з мобілізацією.