На Полтавщині стартував третій етап обміну ламп розжарювання на енергоефективні

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Наприкінці минулого тижня на Полтавщині у міських відділеннях «Укрпошти» стартував обмін ламп розжарювання на енергоефективні.

У перший день акції у 89 відділеннях поштового звʼязку жителі області отримали понад 30 тисяч нових ламп.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Він нагадав, що третій етап кампанії обміну ламп, який триває нині, передбачає їх заміну у відділеннях «Укрпошти» саме для пенсіонерів.

- Дякую працівникам «Укрпошти» за високий темп роботи та виконання всіх зобовʼязань із якісного обслуговування населення. А людям – за активність та небайдужість. Енергоефективність країни починається з наших домівок. Кожен на своєму місці дбаємо про енергоощадність разом, - написав начальник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, протягом минулого року мешканці Полтавщини обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі. Стартував цей обмін у Кременчуці та області у лютому 2023 року. Фахівці називають це значним внеском у зміцнення енергосистеми України й області.