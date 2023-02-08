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У Кременчуці стартував обмін старих лампочок на енергоощадні LED-лампи: на що звернути увагу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 269

 

На сьогодні вже понад 1,1 млн ламп обміняли в Україні

У Кременчуці розпочали обмін старих лампочок на енергоощадні LED-лампи у відділеннях «Укрпошти». Проте, ще вчора кременчужани могли обміняти лампи з цоколем Е27, а сьогодні вже залишилися тільки Е14.

 

Раніше програма обміну була доступна лише в обласних центрах, а також в Кривому Розі, Краматорську та Покровську. За цей час українці замовили вже понад 1,1 млн енергоощадних лампочок на обмін через Дію.

За інформацією порталу «Дія», тепер програму масштабували, і ще 6 млн енергоощадних ламп надійшли до 1300 відділень Укрпошти в містах та селищах по всій країні. До кінця лютого  LED-лампи надійдуть навіть в найменші села, щоб кожен українець зміг обміняти старі лампи на енергоощадний та зробити свій внесок у збереження світла. За підрахунками фахівців, перехід на такий тип ламп знизить споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Відповідно до умов, кожен повнолітній громадянин України може обміняти 5 справних ламп розжарювання на 5 нових світлодіодних через застосунок. Це можна зробити двома способами.

  1.  У застосунку «Дія»:
  • авторизуватись в застосунку;
  • обрати Послуги — Обмін лампочок;
  • вказати контактний номер телефону та відділення «Укрпошти», у якому бажано отримати лампи;
  • зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання.
  1. У відділенні «Укрпошти» у порядку «живої» черги.

З собою треба мати паспорт й індивідуальний податковий номер.

Варто зазначити, що якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок «Дія», то лампи гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях «Укрпошти» 5 робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку.

Якщо ж прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності на відділенні «Укрпошти».

Наша читачка, кременчужанка Лідія Григорівна, розповіла, що вчора обміняла свої старі 100-ватні лампи на нові світлодіодні, а коли вкрутила вдома, то неприємно здивувалася, бо світла у кімнаті стало менше. Виявилося, що LED-лампи були лише на 6W, а не на 10-12W, тобто відповідні лише 40- або 60-ватним лампам.

Тож будьте уважні, коли робите обмін у відділенні «Укрпошти» чи замовляєте у застосунку «Дія».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: telegraf.com.ua
Теги: обмін лампи укрпошта LED
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