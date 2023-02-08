У Пирятині загорілася господарча будівля

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Сьогодні, 8 лютого, вранці, у Пирятині Лубенського району, на вулиці Гагаріна загорілася приватна господарча споруда. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 9.44. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 20 кв. м. Від повного знищення полум'ям будівлю врятували. До гасіння залучилася 19-а державна пожежно-рятувальна частина.

Причина пожежі встановлюється.