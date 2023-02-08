У День святого Валентина заручитися чи одружитися можна буде з 8.00 до 20.00

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 73

У День святого Валентина, 14 лютого, із 8.00 до 20.00 в Кременчуці проходитиме акція «Кохання переможе». Цього дня усі закохані зможуть заручитися (подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу), або ж одружитися (зареєструвати шлюб, якщо він призначений на цей день).

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Як повідомили у РВА, 14-го лютого у такому «посиленому» режимі працюватимуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану в усій Україні.