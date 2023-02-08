Втік з місця ДТП: на Полтавщині автомобіль збив пішохода

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Вчора, 7 лютого, на автодорозі Миргород — Велика Багачка, між селами Гаркушинці та Вовнянка знайшли чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

44-річного постраждалого ушпиталили до Миргородської лікарні інтенсивного лікування.

Протягом 20 хвилин неподалік селища Велика Багачка патрульна поліція зупинила автомобіль Volkswagen з механічними пошкодженнями, яким керував імовірний винуватець ДТП — 61-річний місцевий житель. Поліцейські вилучили речові докази з місця події та відправили на судову експертизу.

За даним фактом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі триває комплекс необхідних слідчих дій.