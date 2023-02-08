На правобережжі Кременчука встановили 15 нових світлоточок

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КП «Міськсвітло» відновлює вуличне освітлення на правобережжі Кременчука – наразі комунальники проводять ремонт повітряної мережі із заміною залізобетонних опор та встановленням 15 нових світлоточок на вулиці Східній. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.

У дописі йдеться, що у зв’язку з економією електроенергії у Кременчуці, як і в інших містах України, вуличне освітлення у вечірній та нічний час не вмикають, але після перемоги України ліхтарі на вулиці Східній запрацюють.

Варто зазначити, що кілька років тому завдяки співпраці з корпорацією «Нефко» у Кременчуці почали відновлювати вуличне освітлення із застосуванням сучасних енергоефективних технологій. Провели будівництво та реконструкцію мереж вуличного освітлення, встановили сучасні LED–світильники на багатьох вулицях і провулках міста.