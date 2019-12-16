1101 світильник на 11 вулицях: де саме Кременчук світитиметься по-новому

16.12.2019, 13:15 Просмотров: 2 559 Комментариев: 3

У мерії повідомили, на яких саме вулицях проводитимуть модернізацію освітлення

На 11 вулицях Кременчука буде проведено модернізацію зовнішнього освітлення. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, на цих вулицях встановлять 1101 новий світильник.





Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», на ремонт мереж вуличного освітлення виділять 5,6 млн грн. Ці роботи виконуватимуться у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією «Нефко» (NEFCO). Таке рішення ухвалили на засіданні сесії Кременчуцької міської ради.

Проєктом передбачається, що нове вуличне освітлення з'явиться на вулицях Перемоги, Вадима Пугачова, Київській, Леонова, Ігоря Сердюка, 1905 року, Троїцькій, Лейтенанта Покладова, Першотравневій, Небесної Сотні та проспекті Полтавському.

Загальна довжина даних вулиць становить 26,1 км. На даний момент система освітлення на них є застарілою, для освітлення використовуються неефективні натрієві (типу ДНаТ) світильники. Тож реконструюватимуть системи вуличного освітлення, а саме: встановлять 1101 новий світильник зі світлодіодними лампами замість існуючих систем з натрієвими лампами, а також встановлять/замінять опори та кабелі.