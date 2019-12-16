Вихованець «Кременя» Денис Галата дебютував у Прем’єр-Лізі

Вихованець футбольного клубу «Кремінь» Денис Галата дебютував у Прем’єр-Лізі за полтавську «Ворсклу». 19-річний кременчужанин виступав за молодіжну команду «Ворскли». Після серії невдач наставник полтавців Юрій Максимов дав шанс молоді «Ворскли» у грі з львівськими «Карпатами».
Кременчужанин вийшов на поле на 90+3 хвилині замінив Дениса Васіна, який став автором одного з переможних голів.
«Ворскла» - «Карпати» - 2:1
Голи: Луїзао (30), Васін (42, з пенальті) — Бойчук (39)
«Ворскла»: Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Сапай, Скляр, Кане (Якубу, 84), Луїзао, Стрижак (Пап-Альюн, 46), Ребенок, Васін (Галата, 90+3)
«Карпати»: Артим, Якимець, Кучер, Халл, Дубінчак, Козак (Абукар, 46), Кльоц, Назарина, Кириленко, Бойчук, Лях (Деда, 61)
Завдяки перемозі у матчі з «Карпатами» «Ворскла» відірвалася від останнього місця в турнірній таблиці.
|Місце
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|
«Шахтар» Донецьк
|18
|16
|2
|0
|50
|9
|41
|50
|2
|
«Динамо» Київ
|18
|11
|3
|4
|36
|12
|24
|36
|3
|
«Зоря» Луганськ
|18
|10
|4
|4
|34
|16
|18
|34
|4
|
«Десна» Чернігів
|18
|10
|3
|5
|29
|13
|16
|33
|5
|
«Олександрія» Олександрія
|18
|10
|3
|5
|23
|17
|6
|33
|6
|
«Маріуполь» Маріуполь
|18
|5
|7
|6
|17
|26
|-9
|22
|7
|
«Колос» Ковалівка
|18
|6
|2
|10
|18
|31
|-13
|20
|8
|
«Дніпро-1» Дніпро
|18
|5
|3
|10
|18
|28
|-10
|18
|9
|
«Олімпік» Донецьк
|18
|5
|3
|10
|16
|32
|-16
|18
|10
|
«Львів» Львів
|18
|4
|3
|11
|14
|32
|-18
|15
|11
|
«Ворскла» Полтава
|18
|4
|2
|12
|12
|33
|-21
|14
|12
|
«Карпати» Львів
|18
|2
|5
|11
|15
|33
|-18
|11
Нагадаємо, що на початку сезону Денис Галата забив гол у ворота луганської «Зорі». За інформацією пресслужби полтавської «Ворскли», гол Дениса став першим у сезоні не лише для «Ворскли», а й першим в новому сезоні УПЛ.