Вихованець «Кременя» Денис Галата дебютував у Прем’єр-Лізі

16.12.2019, 14:05 Просмотров: 1 546

Вихованець футбольного клубу «Кремінь» Денис Галата дебютував у Прем’єр-Лізі за полтавську «Ворсклу». 19-річний кременчужанин виступав за молодіжну команду «Ворскли». Після серії невдач наставник полтавців Юрій Максимов дав шанс молоді «Ворскли» у грі з львівськими «Карпатами».





- Вітаємо Дениса Галату з дебютом у головній команді. Різник і Білий потрапили до обойми, й були готові в будь-який час вийти та допомогти на полі. Андрій Стрижак, здається, вже повністю пристосувався до баталій найвищого рівня. – зазначила на сторінці пресслужба футбольного клубу «Ворскла».





Кременчужанин вийшов на поле на 90+3 хвилині замінив Дениса Васіна, який став автором одного з переможних голів.









«Ворскла» - «Карпати» - 2:1

Голи: Луїзао (30), Васін (42, з пенальті) — Бойчук (39)

«Ворскла»: Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Сапай, Скляр, Кане (Якубу, 84), Луїзао, Стрижак (Пап-Альюн, 46), Ребенок, Васін (Галата, 90+3)

«Карпати»: Артим, Якимець, Кучер, Халл, Дубінчак, Козак (Абукар, 46), Кльоц, Назарина, Кириленко, Бойчук, Лях (Деда, 61)





Завдяки перемозі у матчі з «Карпатами» «Ворскла» відірвалася від останнього місця в турнірній таблиці.





Місце Команда І В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 «Шахтар» Донецьк 18 16 2 0 50 9 41 50 2 «Динамо» Київ 18 11 3 4 36 12 24 36 3 «Зоря» Луганськ 18 10 4 4 34 16 18 34 4 «Десна» Чернігів 18 10 3 5 29 13 16 33 5 «Олександрія» Олександрія 18 10 3 5 23 17 6 33 6 «Маріуполь» Маріуполь 18 5 7 6 17 26 -9 22 7 «Колос» Ковалівка 18 6 2 10 18 31 -13 20 8 «Дніпро-1» Дніпро 18 5 3 10 18 28 -10 18 9 «Олімпік» Донецьк 18 5 3 10 16 32 -16 18 10 «Львів» Львів 18 4 3 11 14 32 -18 15 11 «Ворскла» Полтава 18 4 2 12 12 33 -21 14 12 «Карпати» Львів 18 2 5 11 15 33 -18 11

Нагадаємо, що на початку сезону Денис Галата забив гол у ворота луганської «Зорі». За інформацією пресслужби полтавської «Ворскли», гол Дениса став першим у сезоні не лише для «Ворскли», а й першим в новому сезоні УПЛ.



