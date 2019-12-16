Кременчуцькі школярі перемогли на обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови

16.12.2019, 14:36 Просмотров: 1 356

Переможці - учні ліцею №4 «Кремінь» та ліцею «Політ»

Троє кременчуцьких школярів стали переможцями ІІІ (обласного) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Про це інформує департамент освіти Кременчука.





Призові місця заняли: