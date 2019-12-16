Кременчуг, Образование

Кременчуцькі школярі перемогли на обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови

16.12.2019, 14:36 Просмотров: 1 356

 

Переможці - учні ліцею №4 «Кремінь» та ліцею «Політ»

Троє кременчуцьких школярів стали переможцями ІІІ (обласного) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Про це інформує департамент освіти Кременчука.


Призові місця заняли:

  • 2 місце - Артем Джавахішвілі та Софія Самборська, Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» (вчителі, які підготували переможців: Наталія Анатоліївна Конохова та Ольга Олександрівна Кривенко);
  • 3 місце - Карина Ожерельєва, Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка (вчителька: Малюк Юлія Валентинівна).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс українська мова украинский язык школьники лицей
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