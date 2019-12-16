Кременчуцькі школярі перемогли на обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови
16.12.2019, 14:36
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Переможці - учні ліцею №4 «Кремінь» та ліцею «Політ»
Троє кременчуцьких школярів стали переможцями ІІІ (обласного) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Про це інформує департамент освіти Кременчука.
Призові місця заняли:
- 2 місце - Артем Джавахішвілі та Софія Самборська, Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» (вчителі, які підготували переможців: Наталія Анатоліївна Конохова та Ольга Олександрівна Кривенко);
- 3 місце - Карина Ожерельєва, Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка (вчителька: Малюк Юлія Валентинівна).