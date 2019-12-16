Кременчуг, Политика

Что мэр Малецкий пообещал сделать с Кременчугом в 2020 году

16.12.2019, 15:05 Просмотров: 6 798 Комментариев: 11

 

Городской голова заявил, что видит проблемы каждый день, но у него есть команда, которая готова их решить, если будет работать

Во время полуторачасового отчёта о работе за 2019 год, мэр Кременчуга Виталий Малецкий кратко коснулся существующих в городе проблем и того, что он планирует сделать в 2020 году. Перед этим, намекнул – надеется, что в местном бюджете не станет меньше денег в связи с возможным изменением подхода государственной власти к децентрализации.


 

– Мы уверены, что полномочия местных властей будут сохранены. Мы уверены, что будет продолжаться взятый курс на развитие коммунальной сферы нашего города, на развитие социальной, медицинской и образовательной сферы, – заявил Виталий Малецкий.

 

О проблемах

– Конечно, есть проблемы. Особенно много проблем в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, – сказал Виталий Малецкий. – Мы их видим каждый день. Мы знаем о них, и готовы их решать. У нас есть потенциал, у нас есть силы, у нас есть ресурсы и есть специалисты, которые могут это делать. Есть проблемы и в медицине, но их тоже можно решить. И в образовании. Нужно просто брать и работать.


«Новые автобусы и троллейбусы поедут по новым маршрутам…»

  • Сегодня мы говорим о том, что наш 2020 год тоже будет годом изменений. Годом позитива и годом новых надежд. Новые автобусы и троллейбусы поедут по новым маршрутам, – пообещал Виталий Малецкий и дал ещё ряд обещаний:
  • Мы сделаем новое освещение на многих улицах города Кременчуга.
  • Будем капитально ремонтировать и строить новые дороги.
  • Будем проводить масштабный проект термомодернизации наших больниц, наших школ и детских садов. 66 объектов готовятся, чтобы стать перед кременчужанами в новом обличии, новыми внутри и снаружи.
  • Сегодня мы говорим о том, что будут появляться новые интересные места для отдыха и для того, чтобы привести гостей и похвастаться достижениями своего родного Кременчуга.

 

Среди новых интересных мест мэр назвал краеведческий музей, первый этаж которого теперь обещает открыть в 2020-ом (ранее было обещание в 2019-ом).

 

– Кто проходил мимо, тот видел, что работы ведутся на улице – проводится благоустройство территории, проводится укладка тротуарной плитки, подключаются коммуникации, – рассказал Виталий Малецкий. – В выставочных залах также кипит работа. И девушки спорят – какую именно выставку нужно показать. Мы им говорим – покажите историю Кременчуга. Как наш город появился, как развивался, как расстраивался после войны. Покажите тех людей, которые это делали. А эти люди – это вы, это мы – это наша кременчугская команда. Я уверен, что мы сделаем наш город лучше. Лучшим в Украине, лучшим в душе и сердце каждого из нас.

4
Автор: Стас Константинов
Теги: Виталий Малецкий обещания выборы отчет

Что удастся Виталию Малецкому в 2020-ом году

Комментарии: 11

952
belka2:
16 декабря 2019 15:37

Продовжить з командою гвалтувати бюджет.


+52
427
yaremka:
16 декабря 2019 15:52

Мост сделать!!!


-10
469
romix:
16 декабря 2019 15:52

Городской голова заявил, что видит проблемы каждый день, но у него есть команда, которая готова их решить, если будет работать

1. Виталя, не умничай - все видят эти проблемы каждый день. 

2. Шо за ультиматум слуги своему народу: "готова..., если..."

Или команда сейчас не работает, я шото не пойму???


+31
650
Angel737:
16 декабря 2019 15:56

Нууу, может и получиться:

Запустить троллейбус на Петровку
, потому как выборы в следуюущем году!

А значит, доп. голоса, довольных жителей Петровки, возможно привлечь!


+20
236
ecolog:
16 декабря 2019 16:25

Ему удастся опять обещать много и с вдохновением решение тех проблем, на которых уже много лет пиарятся перед выборами все кому не лень. И на посадку цветочков деньги выделять, и на каждодневную генеральную уборку парка Бабаева в любую погоду (в отличие от других районов города, где люди ЖИВУТ). Ну, короче, всё как всегда.


+24
362
Nurnberg:
16 декабря 2019 16:42

Надо добавить графу "Провести гранатовый субботник".


+24
190
euroexpert:
16 декабря 2019 17:07

Всі обурені !!! А хто ж тоді голосує заних ???


+13
1 661
DNIWE:
16 декабря 2019 20:56

Цитата: euroexpert

Всі обурені !!! А хто ж тоді голосує заних ???

zzzzz и Antikola


+12
5
Kremzp:
16 декабря 2019 21:11

Городской голова заявил, что видит проблемы каждый день, но у него есть команда, которая готова их решить, если будет работать
  Я надеялся, что команда мэра уже несколько лет работает. А оно во как.


+12
487
antikola:
16 декабря 2019 21:34

Цитата: DNIWE
zzzzz и Antikola
пороха забыли еще же!!  двойка вам ....


-7
56
Antivata:
Вчера, 00:30

У них есть потенциал и специалисты чтоб решать проблемы жкх?)) Эти бестолковые шланги даже не могут сделать элементарного - решить проблемы лязгающих люков на дорогах. Для этого нужно взять болгарку и запилить выступающие 2 из 4-х опор крышки люка, чтобы крышка опиралась на все 4 опоры. Вместо этого эти Специалисты резину подкладывают)) тьфу бл..


+3
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