Что мэр Малецкий пообещал сделать с Кременчугом в 2020 году

16.12.2019, 15:05 Просмотров: 6 798 Комментариев: 11

Городской голова заявил, что видит проблемы каждый день, но у него есть команда, которая готова их решить, если будет работать

Во время полуторачасового отчёта о работе за 2019 год, мэр Кременчуга Виталий Малецкий кратко коснулся существующих в городе проблем и того, что он планирует сделать в 2020 году. Перед этим, намекнул – надеется, что в местном бюджете не станет меньше денег в связи с возможным изменением подхода государственной власти к децентрализации.





– Мы уверены, что полномочия местных властей будут сохранены. Мы уверены, что будет продолжаться взятый курс на развитие коммунальной сферы нашего города, на развитие социальной, медицинской и образовательной сферы, – заявил Виталий Малецкий.

О проблемах

– Конечно, есть проблемы. Особенно много проблем в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, – сказал Виталий Малецкий. – Мы их видим каждый день. Мы знаем о них, и готовы их решать. У нас есть потенциал, у нас есть силы, у нас есть ресурсы и есть специалисты, которые могут это делать. Есть проблемы и в медицине, но их тоже можно решить. И в образовании. Нужно просто брать и работать.





«Новые автобусы и троллейбусы поедут по новым маршрутам…»

Сегодня мы говорим о том, что наш 2020 год тоже будет годом изменений. Годом позитива и годом новых надежд. Новые автобусы и троллейбусы поедут по новым маршрутам, – пообещал Виталий Малецкий и дал ещё ряд обещаний:

Мы сделаем новое освещение на многих улицах города Кременчуга.

Будем капитально ремонтировать и строить новые дороги.

Будем проводить масштабный проект термомодернизации наших больниц, наших школ и детских садов. 66 объектов готовятся, чтобы стать перед кременчужанами в новом обличии, новыми внутри и снаружи.

Сегодня мы говорим о том, что будут появляться новые интересные места для отдыха и для того, чтобы привести гостей и похвастаться достижениями своего родного Кременчуга.

Среди новых интересных мест мэр назвал краеведческий музей, первый этаж которого теперь обещает открыть в 2020-ом (ранее было обещание в 2019-ом).

– Кто проходил мимо, тот видел, что работы ведутся на улице – проводится благоустройство территории, проводится укладка тротуарной плитки, подключаются коммуникации, – рассказал Виталий Малецкий. – В выставочных залах также кипит работа. И девушки спорят – какую именно выставку нужно показать. Мы им говорим – покажите историю Кременчуга. Как наш город появился, как развивался, как расстраивался после войны. Покажите тех людей, которые это делали. А эти люди – это вы, это мы – это наша кременчугская команда. Я уверен, что мы сделаем наш город лучше. Лучшим в Украине, лучшим в душе и сердце каждого из нас.