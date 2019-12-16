У Кременчуці двоє чоловіків відібрали у перехожого телефон

16.12.2019, 12:05 Просмотров: 3 269 Комментариев: 2

Патрульні затримали ймовірних грабіжників, які на вулиці Європейській побили перехожого та забрали його телефон. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Сьогодні вранці, 16 грудня, на лінію 102 звернувся потерпілий. До нього виїхали патрульні, які встановили прикмети нападників та орієнтували на їх розшук усі вільні екіпажі.





Під час обстеження прилеглої території копи виявили чоловіків, які підпадали під опис потерпілого. Під час поверхневої перевірки в одного із грабіжників виявили зазначений заявником мобільний телефон.





Порушника патрульні передали слідчо-оперативній групі для подальшого встановлення обставин події.