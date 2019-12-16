Происшествия

У Кременчуці двоє чоловіків відібрали у перехожого телефон

16.12.2019, 12:05 Просмотров: 3 269 Комментариев: 2

 

Потерпілого побили та відібрали гаджет

Патрульні затримали ймовірних грабіжників, які на вулиці Європейській побили перехожого та забрали його телефон. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Сьогодні вранці, 16 грудня, на лінію 102 звернувся потерпілий. До нього виїхали патрульні, які встановили прикмети нападників та орієнтували на їх розшук усі вільні екіпажі.


Під час обстеження прилеглої території копи виявили чоловіків, які підпадали під опис потерпілого. Під час поверхневої перевірки в одного із грабіжників виявили зазначений заявником мобільний телефон.


Порушника патрульні передали слідчо-оперативній групі для подальшого встановлення обставин події.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: грабеж

Комментарии: 2

650
Angel737:
16 декабря 2019 15:38

В Тюрьме будет время подумать, шо может на завод, до станка пора ?!


+5
3 979
почемучка:
16 декабря 2019 17:15

Цитата: Angel737

В Тюрьме будет время подумать, шо может на завод, до станка пора ?!

за це не саджають


+5
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