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Кременчук, Здоров'я

1 млн грн передбачили у бюджеті Кременчука на безоплатні коронарографії та стентування

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 253

 

Згідно зі статистикою, за період дії міської програми «Стоп інфаркт» показники смертності від гострих інфарктів зменшилися у 3 рази

У 2023 році на фінансування міської програми «Стоп інфаркт» для проведення на безоплатній основі коронарографій та стентувань у міському бюджеті на поточний рік передбачили 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Ця програма діє у Кременчуці з 2017 року.

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За інформацією департаменту охорони здоров’я, упродовж 2022 року по програмі «Стоп інфаркт» виконали 11 коронарографій та 13 стентувань. Крім цього, цього необхідні засоби для коронарографії й стентування придбали в рамках Програми медичних гарантій НСЗУ по пріоритетному наданню медичної допомоги при гострому інфаркту міокарда. Завдяки цьому додатково провели 174 коронарографії (за аналогічний період минулого року 85) і 124 стентування (за аналогічний період минулого року 64). У тому числі в ургентному порядку зробили 136 коронарографій (за аналогічний період минулого року 67) і 111 стентувань (за аналогічний період минулого року 58).

Загалом у рамках програми «Стоп інфаркт» у нашому місті провели 598 коронарографій та 406 стентувань кременчужанам з гострим інфарктом міокарда, а показники смертності від гострих інфарктів за період її дії зменшилися у 3 рази.

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Нагадаємо, у 2023 році у міському бюджеті Кременчука передбачили 1,4 млн грн на програму «Доступна аптека».
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Автор: Катерина Турубара
Теги: стоп-инфаркт фінансування інфаркт
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