Підприємців просять пройти конфіденційне опитування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 292

Його можна пройти до 17 лютого

Державна служба зайнятості спільно з Федерацією роботодавців України та Європейським банком реконструкції та розвитку проводять опитування підприємств щодо визначення їхнього стану, поточних та перспективних потреб у працівниках та навичках.

Як повідомили у Полтавському обласному центрі зайнятості, опитування є конфіденційним, а його результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді для обґрунтування обсягів та удосконалення програм навчання молоді та дорослих.

— Ваша участь в опитуванні є дуже важливою, оскільки надана інформація допоможе визначити актуальні потреби підприємств та готувати кадри необхідні для розвитку Вашого підприємства та відбудови економіки України в післявоєнний період, — наголосили у ПОЦЗ.

Пройти опитування можна до 17 лютого за посиланням.



