Підприємців просять пройти конфіденційне опитування

Державна служба зайнятості спільно з Федерацією роботодавців України та Європейським банком реконструкції та розвитку проводять опитування підприємств щодо визначення їхнього стану, поточних та перспективних потреб у працівниках та навичках.
Як повідомили у Полтавському обласному центрі зайнятості, опитування є конфіденційним, а його результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді для обґрунтування обсягів та удосконалення програм навчання молоді та дорослих.
Пройти опитування можна до 17 лютого за посиланням.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер