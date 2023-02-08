Ціни на газ у Кременчуці знову знизились: вартість бензину та дизпального на АЗС 8 лютого

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На Полтавщині ціни на бензин та дизельне пальне стабілізувалися, а зріджений газ для автомобілів продовжує дешевшати. У порівнянні з цінами вівторка газ на більшості заправок сьогодні знову подешевшав на 50-80 копійок за літр.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 8.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,30 0,00 0% Бензин А-95 48,20 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 51,65 0,00 0% Газ автомобільний 25,94 -0,33 -1,238%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 8.02.2023 р.