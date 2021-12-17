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На програму «Стоп інфаркт» у 2022 році Кременчук виділить на 2 млн грн менше, ніж потрібно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 243 Коментарів: 1

 

Місто бере на себе витрати на лікування першої доби після проведення пацієнтам коронографії та стентування артерії

На реалізацію медичної програми «Стоп інфаркт» із міського бюджету на наступний рік планують виділити 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба мерії. Це майже на 2 млн грн менше, ніж потрібно. Адже у міській програмі запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Стоп інфаркт» на 2021-2023 роки на 2022 рік необхідна сума заявлена у 4,9 млн грн.

У рамках програми для жителів міста безкоштовно проводять коронографію та стентування артерії. Разом із цим місто бере на себе витрати на лікування першої доби після проведення вищевказаних маніпуляцій, які для пацієнта є найскладнішими. 

Нагадаємо, під дію програми «Стоп інфаркт» підпадають кременчужани, які звертаються за медичною допомогою з інфарктом або передінфарктним станом. Головним під час встановлення правильного діагнозу є швидка та якісна діагностика. Зокрема, проводиться діагностика за допомогою коронографії, а проблема звуження артерій вирішують шляхом стентування. 

Програма «Стоп інфаркт» діє у Кременчуці п’ять років поспіль.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 9gp.by
Теги: стоп-инфаркт финансирование
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Коментарі: 1

3
папаня:
Сьогодні, 12:07

в газетку животворящую замотаемся


5 0

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