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Примусовий демонтаж: мерія Кременчука «виселить» павільйон з торгівлі авто на ділянці «АвтоКрАЗу»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 527 Коментарів: 2

 

Споруда з торгівлі вживаними автомобілями належить підприємцю

Сьогодні, 17 грудня, виконком на своєму засіданні ухвалив рішення «Про демонтаж та евакуацію рухомого майна». Проєкт рішення був внесений на засідання додатково Йдеться про тимчасову споруду «Любе авто» на земельній ділянці по вулиці Київській, 69-А. Павільйон для торгівлі авто з США належить ФОП Гайчук (так вказано у проєкті рішення). Земельна ділянка є комунальною власністю і перебуває у користуванні ПрАТ «АвтоКрАЗ».

Відповідно до ухваленого рішення, споруду має демонтувати КП «Благоустрій Кременчука». Але ж територія — у користуванні підприємства. Під час засідання виконкому керівник управління благоустрою Володимир Окунь запитав:

- А як ми зайдемо на цю територію?

- Будемо зрізати ворота, якщо самостійно не зроблять? - відповів на це мер Кременчука Віталій Малецький.

У рішенні КП «Благоустрій Кременчука» доручається «провести демонтаж та евакуацію рухомого майна протягом 15 днів з дня прийняття цього рішення виконавчим комітетом у разі, якщо власники самостійно не забирають рухоме майно».

Рішення — продовження епопеї з «землею КрАЗу», яка розпочата на сесіях міськради. Нагадаємо, учора сесія ухвалила рішення, яким, по суті, міськрада вирішила позбавити «АвтоКрАЗ» земельної ділянки на вулиці Київській. Причина — борг підприємства за землю у сумі 39 млн грн.

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Ділянка використовувалася як майданчик для зберігання продукції заводу та як виставковий майданчик. Тепер тут поряд з нечисленними КрАЗами — «Любе авто». Мер Віталій Малецький стверджує, що торгівля вживаними автомобілями з США ведеться на цій ділянці незаконно.

Мерія в майбутньому хоче продати звільнену землю на Київській (або право оренди на неї) через аукціон.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: авто АвтоКрАЗ земля земельна ділянка
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Коментарі: 2

325
Olexander:
Сьогодні, 12:53

Незаконно ? Серйозно? Отак просто чувак став і продає авто із штатів ?Це ж не бабуся з торбинкою насіння )) Не влада а клоуни якісь . 


10 2
562
ankrem:
Сьогодні, 13:08

Цитата: Olexander

Незаконно ? Серйозно? Отак просто чувак став і продає авто із штатів ?Це ж не бабуся з торбинкою насіння )) Не влада а клоуни якісь . 

Ну пусть покажет договор субаренды земли, а еще лучше в суд сним.


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