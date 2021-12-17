Кременчужани просять, аби їм дозволили відвідувати родичів у реанімації ковід-шпиталю

Але відвідування обмежені, а пацієнтам краще спілкуватися з рідними та близькими за допомогою смс або месенджерів
Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Аліна, вона написала:
Заступниця директора з медичної частини Кременчуцької першої міської лікарні Вікторія Виповська прокоментувала, що відвідування пацієнтів, які перебувають на лікуванні в розгорнутому інфекційному шпиталі, обмежене. Адже шпиталь – це осередок COVID-19, тому є певні вимоги по дотриманню санітарно-епідемічного режиму.
У цьому матеріалі Вікторія Виповська розповідала, що до ковідного шпиталю родичів та близьких хворих не пускають, але в інші відділення вони можуть пройти за певних умов.
Що стосується мобільних телефонів, то жодних обмежень щодо їхнього використання немає. Але пацієнтам, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії на постійній кисневій підтримці, розмови не рекомендовані, щоб не знижувалася сатурація. Навіть не в реанімації людям на кисні слід обмежити розмови та навантаження.
Контактним хворим краще спілкуватися з рідним за допомогою смс або месенджерів.
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