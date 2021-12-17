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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчужани просять, аби їм дозволили відвідувати родичів у реанімації ковід-шпиталю

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 319

 

Але відвідування обмежені, а пацієнтам краще спілкуватися з рідними та близькими за допомогою смс або месенджерів

Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Аліна, вона написала:

Добрий день! Може ви маєте правдиву інформацію. Чому у пацієнтів реанімації з ковідом забирають телефони, і чи можливо відвідати хворого хоча б на короткий термін вакцинованим родичам, у захисних костюмах, для підняття духу хворих.

Заступниця директора з медичної частини Кременчуцької першої міської лікарні Вікторія Виповська прокоментувала, що відвідування пацієнтів, які перебувають на лікуванні в розгорнутому інфекційному шпиталі, обмежене. Адже шпиталь – це осередок COVID-19, тому є певні вимоги по дотриманню санітарно-епідемічного режиму.

У цьому матеріалі Вікторія Виповська розповідала, що до ковідного шпиталю родичів та близьких хворих не пускають, але в інші відділення вони можуть пройти за певних умов.

Що стосується мобільних телефонів, то жодних обмежень щодо їхнього використання немає. Але пацієнтам, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії на постійній кисневій підтримці, розмови не рекомендовані, щоб не знижувалася сатурація. Навіть не в реанімації людям на кисні слід обмежити розмови та навантаження.

Контактним хворим краще спілкуватися з рідним за допомогою смс або месенджерів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mind.ua
Теги: Первая больница пациенты реанимация
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