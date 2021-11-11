«Немає живого місця в легенях»: ось що робить із кременчужанами «Дельта»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 4 108 Коментарів: 28

Ковідний шпиталь Першої міськлікарні переповнений, у реанімації немає вільних ліжок, штам «Дельта» залишає пацієнтів практично без легень, а лікарі на заспокійливому, бо не можуть витримувати цю кількість смертей...

Ковідний шпиталь Першої міськлікарні переповнений, у реанімації немає вільних ліжок, штам «Дельта» залишає пацієнтів практично без легень, а лікарі на заспокійливому, бо не можуть витримувати цю кількість смертей. Ви ще розмірковуєте, чи варто вакцинуватися? Варто! Так вважає Вікторія Виповська, пульмонолог, заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського, з якою поговорив ТЪ.

Вікторія Виповська, пульмонолог, заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського

«Реанімація вже забита»

Скільки хворих зараз у вашому ковідному шпиталі і в якому вони стані?

На ранок 9 листопада у нас 95 хворих із пневмонією, з них людей із COVID-19 – 62, з підозрою – 10. Є люди, у яких ПЛР-тест негативний, але вони все одно ще доліковуються.

Пацієнти, які зараз перебувають в усіх стаціонарах міста, «тяжкі», потребують кисневої підтримки. І навіть ті, у яких ПЛР негативний, які вже не мають ковіду, вони ще потребують кисневої підтримки і тривало доліковуються в терапевтичних відділеннях міста. Це важкі постковідні стани. Люди іноді додому їдуть із кисневими концентраторами.

Кого саме ушпиталюють?

Лише тих, хто потребує кисневої підтримки. Зараз за протоколом це пацієнти з сатурацією нижче 92. Пацієнти, які в нас лежать, є й із нижчою сатурацією – 80, 60, 40. Але ті, у яких 40-30, на жаль, більше доби не живуть.

Скільки вільних ліжок ще є?

У нас госпіталь розрахований на 120 осіб, зараз лежить 81 людина, але кисневих точок – 96. Якщо хтось виписується чи помирає, ліжка одразу займають інші — і ліжок знову немає. За сьогоднішній день (бесіда проходила 9 листопада – ред.) ми госпіталізували 8 людей.

У реанімації є ще вільні місця?

У реанімації у нас зайняті всі 6 ліжок. Вранці ми перевели одну жінку з реанімації у відділення, вона більш-менш стабілізувалася, але це місце одразу ж було зайняте. Тяжкі пацієнти є й у відділеннях, але реанімація вже забита. Можливо, якби там було 20 ліжок, то лежало б і 20 людей. Там просто нікуди їх ставити.

Запасів кисню вистачає?

Нам поки щодоби привозять, слава богу. У нас є ємність для зберігання кисню на 1,26 тонни і кріоциліндри. І от щодня приїжджає машина і їх заправляє. Поки вистачає, але витрати – близько тонни на добу. Дякувати цим концентраторам, можемо трохи протриматися. Але якщо будуть перебої з киснем, то буде біда.

Наша лабораторія (у пологовому будинку – ред.) кілька днів як почала надсилати нам відповіді, чи у хворих просто ковід, чи штам «Дельта». То зараз більший відсоток іде Дельта-варіанту ковіду.





«Дельта» агресивніша

Чим він відрізняється від попередніх штамів?

Більш агресивний перебіг, він швидше вражає більшу площу легень. Просто немає живого місця в легенях...

Легені здорової людини

Уражені легені з чорною плямою реального пацієнта з ковідного шпиталю

Які симптоми найрозповсюдженіші у «Дельти»?

Якщо робити висновки по стаціонарних пацієнтах, це всі киснезалежні. Якщо в минулу хвилю були люди, які не потребували кисню (але ми їх госпіталізували, бо вони мали позитивний ПЛР-тест), то зараз це всі пацієнти, які потребують кисню. Пацієнти можуть тривало температурити, втрачати нюх (але це і тоді було). Але тут найголовніше те, що йде тотальне ураження легень. Люди всі з задишками, у них нестача повітря та потреба в кисні.

Хвороба вражає і нервову систему. Багато пацієнтів мають психомоторне збудження, страхи, вони неспокійні. Задача пацієнта, який потрапляє в стаціонар, – лежати спокійно на животі, а їм це важко.

Для чого це потрібно?

Легені так влаштовані, що коли людина перевертається на живіт, додаткові альвеоли розкриваються і «включається» більша площа легень. Наприклад, сатурація може бути 80, а щойно людина (навіть без кисню) перевертається на живіт, вона стає 90. Це мінімум плюс 10% додається насичення киснем, тобто робота легень покращується і полегшується. Але так лежати доводиться тривало – й 10 днів, і 2 тижні.

І ще просто прошу написати про це. Усім пацієнтам, які перебувають на кисні, заборонено тривало розмовляти! По телефону чи просто так. Вони втрачають на розмови енергію, яку треба витратити на одужання! Також не можна їм багато їсти, пережовувати. Їм не потрібно багато їжі приносити. Якщо і приносити, то щось перебите, щоб вони швидко з'їли, бо їм треба буде зняти маску, а це має бути дуже коротко. З'їв – і ліг далі. Це життєво необхідно.

І в домашніх умовах, якщо перебіг хвороби середньої тяжкості, то також лежимо на животі. І відкривайте вікна! Кисень треба запускати як у палати, так і вдома. Якщо відкрити вікна, сатурація одразу підвищиться.





«Вакцинуватися треба»

Чи ушпиталюють вакцинованих?

Є госпіталізовані хворі з неповною вакцинацією. Наприклад, вони вкололи одну дозу вакцини чи щойно другу зробили. Людей із повною вакцинацією (щоб пройшло хоча б 2 тижні після другої дози) у стаціонарі зараз немає. Може, одна-дві людини за весь період цієї хвилі. Це рідкісні випадки, коли у хворого є багато супутніх патологій.

Є в мене амбулаторні хворі, які вакциновані, але вони не мають тяжкого перебігу, не мають потреби в кисні і госпіталізації. І, на щастя, не помирають.

Ми маємо багато випадків «вакцинованих», які купили сертифікати про щеплення. І тоді ми з'ясовуємо, за скільки і де його купили. Тоді вже люди зізнаються, що це куплені справки, і вони зараз дуже шкодують про це.

«Дельта» дуже вражає людей 70+. Це просто жах! Вони помирають, і навіть наші знання (уже скільки вивчено, ми багато чого вже розуміємо) не допомагають, ми, лікарі, просто до сліз... Щоб ви розуміли, у мене всі лікарі вже на заспокійливих, бо неможливо витримувати цю кількість смертей. І ще таку кількість образ, погроз, скарг. Частіше від родичів, бо пацієнти «тяжкі», їм не до цього. Люди налякані, в паніці, їм здається, якщо вони покричать, то щось зміниться. Повірте, максимально робимо все, що можливо, але така хвороба... У нас – як на війні. Під час інтерв'ю у квітні я вам казала, що ми як на війні, то зараз у нас велика битва, яка ніяк не може скінчитися. Я все чекаю, коли вона зупиниться, але поки я не бачу цього – ні по надходженню до стаціонару, ні по смертях.

Ви вважаєте, що ще буде погіршення ситуації?

По кількості померлих в Україні – новий антирекорд, але кількість пацієнтів знизилася. Будемо дуже сподіватися, що це почалося плато, якщо не буде далі росту захворюваності. Але плато може тривати і тиждень, і два, і за цей час багато людей помре.

Зараз хворіють здебільшого літні люди чи й молоді також?

Молоді переносять легше. Ми маємо зараз у реанімації людей 45-50 років, є жінка 35 років. Ті, що до 30, таких ускладнень не мають. Багато пацієнтів зараз перебувають амбулаторно на кисневих концентраторах.

На щастя, діти хворіють майже завжди безсимптомно, але, відповідно до зведення, у дитячій лікарні зараз 22 пневмонії, ковіду – 18. Це немало. У минулу хвилю там було 1-5 дітей, а зараз є й на кисневій підтримці.

Якщо підтверджується ковід у вакцинованих, то після якої вакцини найменше? Яка з них найдієвіша?

Я не бачу таких даних, не можу сказати, щоб була разюча різниця, яку можна відзначити. Мене зараз питають, якою вакциною краще щепитися. Та будь-якою! Але, якщо чесно, треба було це робити влітку. Бо вже зараз майже кожний п'ятий, а то й третій, хворий на ковід (хто легше, хто важче). Вакцинуватися треба, але потрібно ще й себе берегти – обмежити контакти, щоб імунітет встиг виробитися. А не так, що ослаблений організм після щеплення, а ви ще й зверху захворіли, що часто і буває після першої дози. Просиділи ж літо, а я тоді просила всіх вакцинуватися.

У мене вся родина вакцинована. Батькам 71 рік, але вони в мене слухняні: ніде не ходять, лише за продуктами, сидять вдома і поки що тримаються. Я за вакцинацію! Щойно буде дозволена третя бустерна доза, я піду однією з перших. Бо я ще хочу пожити!