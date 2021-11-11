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«Немає живого місця в легенях»: ось що робить із кременчужанами «Дельта»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 4 108 Коментарів: 28

 

Ковідний шпиталь Першої міськлікарні переповнений, у реанімації немає вільних ліжок, штам «Дельта» залишає пацієнтів практично без легень, а лікарі на заспокійливому, бо не можуть витримувати цю кількість смертей...

Ковідний шпиталь Першої міськлікарні переповнений, у реанімації немає вільних ліжок, штам «Дельта» залишає пацієнтів практично без легень, а лікарі на заспокійливому, бо не можуть витримувати цю кількість смертей. Ви ще розмірковуєте, чи варто вакцинуватися? Варто! Так вважає Вікторія Виповська, пульмонолог, заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського, з якою поговорив ТЪ.

Вікторія Виповська, пульмонолог, заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського
Вікторія Виповська, пульмонолог, заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського

«Реанімація вже забита»

Скільки хворих зараз у вашому ковідному шпиталі і в якому вони стані?

На ранок 9 листопада у нас 95 хворих із пневмонією, з них людей із COVID-19 – 62, з підозрою – 10. Є люди, у яких ПЛР-тест негативний, але вони все одно ще доліковуються.

Пацієнти, які зараз перебувають в усіх стаціонарах міста, «тяжкі», потребують кисневої підтримки. І навіть ті, у яких ПЛР негативний, які вже не мають ковіду, вони ще потребують кисневої підтримки і тривало доліковуються в терапевтичних відділеннях міста. Це важкі постковідні стани. Люди іноді додому їдуть із кисневими концентраторами.

Кого саме ушпиталюють?

Лише тих, хто потребує кисневої підтримки. Зараз за протоколом це пацієнти з сатурацією нижче 92. Пацієнти, які в нас лежать, є й із нижчою сатурацією – 80, 60, 40. Але ті, у яких 40-30, на жаль, більше доби не живуть.

Скільки вільних ліжок ще є?

У нас госпіталь розрахований на 120 осіб, зараз лежить 81 людина, але кисневих точок – 96. Якщо хтось виписується чи помирає, ліжка одразу займають інші — і ліжок знову немає. За сьогоднішній день (бесіда проходила 9 листопада – ред.) ми госпіталізували 8 людей.

У реанімації є ще вільні місця?

У реанімації у нас зайняті всі 6 ліжок. Вранці ми перевели одну жінку з реанімації у відділення, вона більш-менш стабілізувалася, але це місце одразу ж було зайняте. Тяжкі пацієнти є й у відділеннях, але реанімація вже забита. Можливо, якби там було 20 ліжок, то лежало б і 20 людей. Там просто нікуди їх ставити.

Запасів кисню вистачає?

Нам поки щодоби привозять, слава богу. У нас є ємність для зберігання кисню на 1,26 тонни і кріоциліндри. І от щодня приїжджає машина і їх заправляє. Поки вистачає, але витрати – близько тонни на добу. Дякувати цим концентраторам, можемо трохи протриматися. Але якщо будуть перебої з киснем, то буде біда.

Наша лабораторія (у пологовому будинку – ред.) кілька днів як почала надсилати нам відповіді, чи у хворих просто ковід, чи штам «Дельта». То зараз більший відсоток іде Дельта-варіанту ковіду. 


«Дельта» агресивніша

Чим він відрізняється від попередніх штамів?

Більш агресивний перебіг, він швидше вражає більшу площу легень. Просто немає живого місця в легенях...

Легені здорової людини
Легені здорової людини

Уражені легені з чорною плямою реального пацієнта з ковідного шпиталю
Уражені легені з чорною плямою реального пацієнта з ковідного шпиталю

Які симптоми найрозповсюдженіші у «Дельти»?

Якщо робити висновки по стаціонарних пацієнтах, це всі киснезалежні. Якщо в минулу хвилю були люди, які не потребували кисню (але ми їх госпіталізували, бо вони мали позитивний ПЛР-тест), то зараз це всі пацієнти, які потребують кисню. Пацієнти можуть тривало температурити, втрачати нюх (але це і тоді було). Але тут найголовніше те, що йде тотальне ураження легень. Люди всі з задишками, у них нестача повітря та потреба в кисні.

Хвороба вражає і нервову систему. Багато пацієнтів мають психомоторне збудження, страхи, вони неспокійні. Задача пацієнта, який потрапляє в стаціонар, – лежати спокійно на животі, а їм це важко.

Для чого це потрібно?

Легені так влаштовані, що коли людина перевертається на живіт, додаткові альвеоли розкриваються і «включається» більша площа легень. Наприклад, сатурація може бути 80, а щойно людина (навіть без кисню) перевертається на живіт, вона стає 90. Це мінімум плюс 10% додається насичення киснем, тобто робота легень покращується і полегшується. Але так лежати доводиться тривало – й 10 днів, і 2 тижні.

І ще просто прошу написати про це. Усім пацієнтам, які перебувають на кисні, заборонено тривало розмовляти! По телефону чи просто так. Вони втрачають на розмови енергію, яку треба витратити на одужання! Також не можна їм багато їсти, пережовувати. Їм не потрібно багато їжі приносити. Якщо і приносити, то щось перебите, щоб вони швидко з'їли, бо їм треба буде зняти маску, а це має бути дуже коротко. З'їв – і ліг далі. Це життєво необхідно.

І в домашніх умовах, якщо перебіг хвороби середньої тяжкості, то також лежимо на животі. І відкривайте вікна! Кисень треба запускати як у палати, так і вдома. Якщо відкрити вікна, сатурація одразу підвищиться.


«Вакцинуватися треба»

Чи ушпиталюють вакцинованих?

Є госпіталізовані хворі з неповною вакцинацією. Наприклад, вони вкололи одну дозу вакцини чи щойно другу зробили. Людей із повною вакцинацією (щоб пройшло хоча б 2 тижні після другої дози) у стаціонарі зараз немає. Може, одна-дві людини за весь період цієї хвилі. Це рідкісні випадки, коли у хворого є багато супутніх патологій.

Є в мене амбулаторні хворі, які вакциновані, але вони не мають тяжкого перебігу, не мають потреби в кисні і госпіталізації. І, на щастя, не помирають.

Ми маємо багато випадків «вакцинованих», які купили сертифікати про щеплення. І тоді ми з'ясовуємо, за скільки і де його купили. Тоді вже люди зізнаються, що це куплені справки, і вони зараз дуже шкодують про це.

«Дельта» дуже вражає людей 70+. Це просто жах! Вони помирають, і навіть наші знання (уже скільки вивчено, ми багато чого вже розуміємо) не допомагають, ми, лікарі, просто до сліз... Щоб ви розуміли, у мене всі лікарі вже на заспокійливих, бо неможливо витримувати цю кількість смертей. І ще таку кількість образ, погроз, скарг. Частіше від родичів, бо пацієнти «тяжкі», їм не до цього. Люди налякані, в паніці, їм здається, якщо вони покричать, то щось зміниться. Повірте, максимально робимо все, що можливо, але така хвороба... У нас – як на війні. Під час інтерв'ю у квітні я вам казала, що ми як на війні, то зараз у нас велика битва, яка ніяк не може скінчитися. Я все чекаю, коли вона зупиниться, але поки я не бачу цього – ні по надходженню до стаціонару, ні по смертях.

Ви вважаєте, що ще буде погіршення ситуації?

По кількості померлих в Україні – новий антирекорд, але кількість пацієнтів знизилася. Будемо дуже сподіватися, що це почалося плато, якщо не буде далі росту захворюваності. Але плато може тривати і тиждень, і два, і за цей час багато людей помре.

Зараз хворіють здебільшого літні люди чи й молоді також?

Молоді переносять легше. Ми маємо зараз у реанімації людей 45-50 років, є жінка 35 років. Ті, що до 30, таких ускладнень не мають. Багато пацієнтів зараз перебувають амбулаторно на кисневих концентраторах

На щастя, діти хворіють майже завжди безсимптомно, але, відповідно до зведення, у дитячій лікарні зараз 22 пневмонії, ковіду – 18. Це немало. У минулу хвилю там було 1-5 дітей, а зараз є й на кисневій підтримці.

Якщо підтверджується ковід у вакцинованих, то після якої вакцини найменше? Яка з них найдієвіша?

Я не бачу таких даних, не можу сказати, щоб була разюча різниця, яку можна відзначити. Мене зараз питають, якою вакциною краще щепитися. Та будь-якою! Але, якщо чесно, треба було це робити влітку. Бо вже зараз майже кожний п'ятий, а то й третій, хворий на ковід (хто легше, хто важче). Вакцинуватися треба, але потрібно ще й себе берегти – обмежити контакти, щоб імунітет встиг виробитися. А не так, що ослаблений організм після щеплення, а ви ще й зверху захворіли, що часто і буває після першої дози. Просиділи ж літо, а я тоді просила всіх вакцинуватися.

У мене вся родина вакцинована. Батькам 71 рік, але вони в мене слухняні: ніде не ходять, лише за продуктами, сидять вдома і поки що тримаються. Я за вакцинацію! Щойно буде дозволена третя бустерна доза, я піду однією з перших. Бо я ще хочу пожити!

Фото: Вікторія Виповська
13
Автор: Катерина Турубара Фото: Вікторія Виповська
Теги: Первая больница коронавірус коронавирус вакцинація пневмония интервью пациенты
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Коментарі: 28

1 225
antikola:
Сьогодні, 15:10

о, следующая порция о важности вакцинации....


27 39
1 350
hunter:
Сьогодні, 15:29

Народ этим не пробьешь,давай напугайте деньгами.Ну сколько надо денег на сутки в реанимации или при госпитализации,а также при домашнем лечении?


31 2
514
Чувааак:
Сьогодні, 15:33

Цитата: antikola

о, следующая порция о важности вакцинации....

тому і забиті реанімації, і морги. Памятайте що землекопам треба ваші замовлення, не залиште їх без грошей


22 22
571
1
vortex:
Сьогодні, 15:34

Дуже хотілося б побачити деякі цифри, щоб було зрозуміло не тільки мені а всім читачам які хочуть мати можливість зробити висновки особисто а не почути висновки які хтось інший зробив

 

Мене цікавить настуне інфо.

 

Яка смертність (у кількості випадків) від легеневих хвороб (в тому числі із коронавірусом але не тільки) за останній місяц, наприклад у зрізі по віковим категоріям (наприклад, по 5 років 20-25, 25-30 і т д) а також (найголовніше!!!) який відсоток охоплення вакцинацією (у нас в місті) кожною з цих вікових груп

 

Шановна редакція, пропоную запросити та опублікувати ці статистичні данні(або сирі знеособлені дані). Це не може становити таемницю і згідно до закону вала має надати їх. А далі ми всі вивчимо цю інфу і зробимо висновки... прокоментумо

 

Як вам така ідея?smile (чомусь мені здається що ця ідея нікому не сподобається, бо тоді буде не зручно вішати макарони на вуха)


31 11
1 350
hunter:
Сьогодні, 15:41

Цитата: vortex

Шановна редакція, пропоную запросити та опублікувати ці статистичні данні(або сирі знеособлені дані). Це не може становити таемницю і згідно до закону вала має надати їх. А далі ми всі вивчимо цю інфу і зробимо висновки... прокоментумо

 

Як вам така ідея?smile (чомусь мені здається що ця ідея нікому не сподобається, бо тоді буде не зручно вішати макарони на вуха)

Вам правду счас никто не скажет.

 

 

 



Цитата: Чувааак
Цитата: antikola

о, следующая порция о важности вакцинации....

тому і забиті реанімації, і морги. Памятайте що землекопам треба ваші замовлення, не залиште їх без грошей

Ну давайте начнем с другого,привитый человек сразу больше отнесет денег в аптеку и врачам,а потом уже похоронке.А вот не привитый не успеет потратить деньги,а значит деньги останутся на похорон.


15 9
1 225
antikola:
Сьогодні, 15:45

Цитата: vortex
(чомусь мені здається що ця ідея нікому не сподобається, бо тоді буде не зручно вішати макарони на вуха)
уже предлагали, не, никто не дает информацию, тем более правдивую, а чуваки разносят несвязанную речь, на конкретные вопросы у них нет ответов.


17 5
571
1
vortex:
Сьогодні, 15:48

Цитата: hunter
Вам правду счас никто не скажет.

 

Я правду, оценочно, с какой-то погрешностью (но не в разы) и сам знаю, я имею статистику(которую я собираю по опросам) по нашему городу. Кто болеет, сколько, как... сколько людей привитых... сколько купленных там сертификатов(примерно) болеют ли на самом деле привитые или нет. Я не буду здесь писать свои умозаключения исходя из такой... весьма примерной оценки, она конечно же может быть не репрезентативной. Но того что я знаю мне вполне достаточно для того чтобы сделать свои выводы которые сильно отличаются от тех которые нам всем предлагают принять как истину с экранов ТВ.

 

Ну вот никак оно не сходится даже примерно с реальностью. Почему-то. Или у меня знакомые все какие-то прям не типичные и являются исключениями из общей картины... или картина общая поддельная


20 8
1 225
antikola:
Сьогодні, 16:05

Цитата: vortex
Кто болеет, сколько, как..
 изначально, как только появилась вакцина , заявляли что она защищает с 95% вероятностью именно от заражения, как оказалось такого не произошло, теперь рассказывают о лекгом течении болезни, что дальше-о легком течении смерти? на сегодняшний день знаю около 10 человек дважды привитых, которые болеют , двое тяжело. И знаю десяток человек переболевших год назад, и не привитых, из них ни один не заболел. 


22 9
9
Sleash:
Сьогодні, 16:07

Из личного опыта. Заболела жена (вакцинирована), обратилась к семейному врачу, температура, тяжело дышать, сильный кашель, выписали антибиотик и отправили домой, естественно тест никто не делал. Я думаю что это случай не единичный и статистику дают такой какая удобна, ведь это лучше чем сказать что вакцина не работает, миллионы потрачены зря и на самом деле никто не знает как лечить ковид кроме как лежать на животе и открывать окно надеясь на естественный иммунитет.  

 

П.С. не говорю что вакцина это хорошо или плохо, просто личное мнение из личного опыта.  

 


26 8
571
1
vortex:
Сьогодні, 16:31

Цитата: antikola
И знаю десяток человек переболевших год назад, и не привитых, из них ни один не заболел

 

частично могу подтвердить исходя из своих наблюдений, мне не известны случаи когда люди которые болели в прошлом году(пневмонией, не зависимо от официально диагноза) болели бы пневминей в этот сезон. Есть один такой интересный случай - не болел пневмонией в прошлый год (хотя нюх терял), привился (на работе заставили) и в этом году заболел... тяжелей чем в прошлом. Антибиотики пил... была там пневмония или лишь бронхит - сложно сказать, но то что он был привитый и его накрыло сильней чем в прошлом году непривитого - мне этот факт известен. Единичный случай, выводы делать не стоит поспешные, но факт этот настораживает


18 7
21
Бартулович:
Сьогодні, 17:12

Цитата: antikola
И знаю десяток человек переболевших год назад, и не привитых, из них ни один не заболел.

Могу сказать по себе и еще по 20+ знакомых, которые в прошлом переболели(на работе заразились и по домам разнесли). Никто из тех кто болел не болеет в этом году, у меня лично уже 3 раза были контакты с больными ковидом, сидел за одни столом, прям рядом. При этом заболели все, кто не болел в прошлом году. При  этом титры антител  у меня сейчас 180, летом были 240. Просто для тех кто собирает статистику, ничего не доказываю и никого ни в чем не убеждаю.


2 9
571
1
vortex:
Сьогодні, 17:43

Цитата: Бартулович
меня сейчас 180, летом были 240

 

А Вы сами болели в прошлом году? в какой форме(если не секрет)


2 1
62
sergeyhat:
Сьогодні, 17:50

Цитата: vortex

Яка смертність (у кількості випадків) від легеневих хвороб (в тому числі із коронавірусом але не тільки) за останній місяц, наприклад у зрізі по віковим категоріям (наприклад, по 5 років 20-25, 25-30 і т д) а також (найголовніше!!!) який відсоток охоплення вакцинацією (у нас в місті) кожною з цих вікових груп.

Ви вважаєте, що вакцина не працює, чи статистика на місцях некоректна?

Якщо перше, то:

У вас весь світ в телефоні: можна ж пошукати дані по Європі, США, де система охорони здоров'я працює більш зладжено. Ось статистика по госпіталізованим серед вакцинованих й не вакцинованих, надана CDC (центр з контролю та профілактики захворювань в США):


covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#covidnet-hospitalizations-vaccination


Це майже те що ви просили: є вікові групи, статистичні дані вирівняні (кількість госпіталізованих ділиться на загальну кількість вакцинованих/не вакцинованих). Серед повністю вакцинованих кількість госпіталізацій в 10-15 разів менша. А зважаючи на те, що кількість госпіталізацій з COVID-19 корелює з кількістю смертей від  COVID-19 (приблизно кажучи: чим більше госпіталізацій, тим більше смертей, або ж вірогідність у госпіталізованого померти вище чим у того хто не потребує госпіталізації), можна припустити що і смертність на порядок нижча серед вакцинованих.


14 2
1 350
hunter:
Сьогодні, 18:18

Цитата: sergeyhat
Цитата: vortex

Яка смертність (у кількості випадків) від легеневих хвороб (в тому числі із коронавірусом але не тільки) за останній місяц, наприклад у зрізі по віковим категоріям (наприклад, по 5 років 20-25, 25-30 і т д) а також (найголовніше!!!) який відсоток охоплення вакцинацією (у нас в місті) кожною з цих вікових груп.

Ви вважаєте, що вакцина не працює, чи статистика на місцях некоректна?

 

Я боюсь за качество вакцины и ее хранении-это раз.

По статистике вАабще не верю,рисуют чтобы запугать народ.-это два. Статистика по амарике,не совсем корректно сравнивать с нашей страной- это три.

Чинушам надо дать отчет как можно большн о привитых,а еще срок годности прививок-это четыре. Людям обещали работу с прививками,а в итоге разогнали по домам,и срочно ввели красные зоны,им так удобно-это пять.


7 6
571
1
vortex:
Сьогодні, 18:20

Цитата: sergeyhat
Ви вважаєте, що вакцина не працює, чи статистика на місцях некоректна?

 

Я вважаю (і не тільки я):

 

Стратегія вакцинації обрана не правильно(якщо керуватись інтересами людей, звісно).

 

Почитати можете у ФБ думку дуже відомої у нас лікарки Голубовької розмірковування на цю тему(колись ії думки цитували всі ЗМІ а тепер замовкли, бо вона починає казати не зручну правду). Коротко(якщо припустити те що вацина дійсно ефективна) - треба було пріоритетом у вакцінальній кампанії зробити не кількість щеплень, а зробити щеплення тим людям (переконати, дати грошей аби вони погодились, наприклад) які є у групі ризику, які потраплять до лікарні до реанімації, перезавантажують лікарні, помирають.

 

Всі ці карально-карантинні заходи примусу не переконають пенсіонерів зробити щеплення.

 

Другий момент - ті хто вже перехворіли, вони не потрапляють до лікарні. Не треба за ними ганятись із "клізмою". Молодь також не потрапляє до лікарні (за дуже рідкими виключенями). 

 

Третій момент - це ефективність вакцини насправді. Те що брехня - зрозуміло вже всім, треба лише визначити розмір брехні


5 7
62
sergeyhat:
Сьогодні, 18:41

Цитата: vortex

Третій момент - це ефективність вакцини насправді. Те що брехня - зрозуміло вже всім, треба лише визначити розмір брехні

 

Наприклад мені і більшості людей із мого оточення не зрозуміло, не могли б ви надати аргументи та підкріпити їх доказами?


4 3
571
1
vortex:
Сьогодні, 18:42

Цитата: sergeyhat
можна припустити що і смертність на порядок нижча серед вакцинованих

 

Тут ось яка штука, можна вакцинувати фізрозчином тих хто перехворів і тоді ефективність "вакцини" буде 100%. Як так?!?, скажете ви

 

А дуже просто. Щось ось типу такого публікували

 

"За координації Центру громадського здоров’я в Україні вперше проведено дослідження для визначення кількості населення, що має антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 — збудника COVID-19. Так, за попередніми результатами не менше 40% українців мають антитіла до SARS-CoV-2."

 

Це було влітку.

 

А ще є клітинний імунітет, це додатковий відсоток до цих 40. А ще з того часу багато перехворіли восени

 

Виходить, що навіть без вакцинації десь половину, а може й більше мають імунітет як наслідок зустрічі із вірусом природнім шляхом...

 

То яка ж тоді насправді єфективність вацини? 85% - точно ні. 60? 20? чи нуль? (а таке теж може бути) а може мінус 20...

 

Цікаво, чи не правда?

 


4 1
62
sergeyhat:
Сьогодні, 18:45

По статистике вАабще не верю,рисуют чтобы запугать народ.-это два.

 

А чему вы верите? Какие источники информации вы считаете правдивыми и они формируют ваше мнение?

Статистика по амарике,не совсем корректно сравнивать с нашей страной- это три.

 

Смотря для чего сравнивать. Я привел статистику в подтверждение эффективности вакцинации в принципе. Или вы считаете что у нас принципиальные различия в генетике и ДНК и потому вакцина на украинцев не действует?


3 0
1 350
hunter:
Сьогодні, 18:56

Цитата: sergeyhat
По статистике вАабще не верю,рисуют чтобы запугать народ.-это два.

 

А чему вы верите? Какие источники информации вы считаете правдивыми и они формируют ваше мнение?

Статистика по амарике,не совсем корректно сравнивать с нашей страной- это три.

 

Смотря для чего сравнивать. Я привел статистику в подтверждение эффективности вакцинации в принципе. Или вы считаете что у нас принципиальные различия в генетике и ДНК и потому вакцина на украинцев не действует?

А случайно у Вас нет статистики по Белоруссии?Это страна которая соседствует с нами.


0 1
62
sergeyhat:
Сьогодні, 19:04

Цитата: vortex

Цікаво, чи не правда?

 

Та ні, нічого цікавого. Адже досліди проводяться на рандомізованій виборці, тому люди з імунітетом попадуть в обидві групи. І в групу, що отримає плацебо і в групу, що отримає вакцину. Потім дані порівняються між обома групами та зробиться висновок. Офіційні міжнародні досліди не підтверджують ваші припущення. Дійсно, проти штаму Дельта ефективність менша, але проти тяжкого перебігу як і раніше всі вакцини ефективні.

 

Якщо керуватися вашою логікою, то нам достатньо почекати поки всі перехворіють і отримають імунітет і тоді можна і не вакцинуватися. Але ж помре багато людей, особливо старше 60 років. До того ж питання про імунітет теж спірне. Досліди та збір даних триває. Але є зафіксовані випадки повторного зараження через місяць після одужання. Не зрозуміло скільки тримається імунітет після хвороби і т.п.


1 0
571
1
vortex:
Сьогодні, 19:07

Цитата: sergeyhat
А чему вы верите? Какие источники информации вы считаете правдивыми и они формируют ваше мнение?

 

У меня есть (как и любого из нас) достаточно не мало друзей, коллег, знакомых. Они где-то учатся, работают у них так же есть свой круг знакомых.

 

Критерии у меня следующие:

 

Во-первых, я верю тому что я сам вижу. Я же вижу болеют те люди с которыми я общаюсь или нет, примерно могу оценить, например, что половина(а то и больше) из моего близкого круга знакомых (грубо говоря из 20 человек) - поболело в сентябре. У меня как раз было ДР, и как минимум половина кто мне звонил с подравлениями сказали что заболели, говорили в нос, кашляли...

 

Во-вторых, у моих знакомых тоже есть круг общения эпид. обстановка в котором им хорошо известна. Например, офис в котром они работают, или комната на предприятии где они сидят все вместе. Я опрашиваю у них, как по их оценкам в их кругу знакомых обстоят дела с заболеваемостью, сколько людей в их комнате/офисе работает, сколько болели... в общем подробно распрашиваю то что они знают.

 

Я вам так скажу, ни от одного человека я не услышал что этой осенью дела хуже чем в прошлом году были. Хотя статистика говорит обратное.

 

По-этому я статистике не верю


3 2
62
sergeyhat:
Сьогодні, 19:13

А случайно у Вас нет статистики по Белоруссии?Это страна которая соседствует с нами.

 

Вы не ответили на прямые вопросы, у нас же диалог а не монолог. Если вы имеете что сказать по Белоруссии и по моим вопросам - высказывайтесь.

 

Вопрос на вопрос - не лучшая риторика.

 

 


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1 350
hunter:
Сьогодні, 19:16

Цитата: sergeyhat
А случайно у Вас нет статистики по Белоруссии?Это страна которая соседствует с нами.

 

Вы не ответили на прямые вопросы, у нас же диалог а не монолог. Если вы имеете что сказать по Белоруссии и по моим вопросам - высказывайтесь.

 

Вопрос на вопрос - не лучшая риторика.

 

 

На ваши вопросы я дал 5 ответов,а всё остальное что меня интересует задаю вопросы,наши чинуши на этот вопрос не ответят.

 


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571
1
vortex:
Сьогодні, 19:19

Цитата: sergeyhat
Офіційні міжнародні досліди не підтверджують ваші припущення

 

Це не лише мої припущення. Це перший момент. Другий момент, якщо якісь припущення (мої в тому числі) не мають підверждження - це не означає що вони не правильні. Доказів (і навіть аргументів) чому мої припущення не правильні - я не бачу. Абстраговані посилання до якихось там "міжнародних експертів" та досліджень - це щось не дуже переконує. Якщо у Вас є якісь дані, числа, розуміння які методики використовувались, як ці дані отримані були - запрошую до дискусійного клубу для обміну інформацією. Якщо це лише загальні висновки без "сирцевих" даних - в мене до таких досліджень немає довіри... бо я знаю як ті статті у наукових видання публікують міжнародні вчені. Плавали - знаємо


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62
sergeyhat:
Сьогодні, 19:19

Цитата: vortex

У меня есть (как и любого из нас) достаточно не мало друзей, коллег, знакомых. Они где-то учатся, работают у них так же есть свой круг знакомых...

 

 

Это все не имеет никакого значения. Как и то, что у меня ситуация ровно наоборот и все мои знакомые антипрививочники срочно привились осенью так как у них тяжело заболели/умерли родственики, а в прошлом году все было ок.

 

Это логическая ошибка - апелляция к личному опыту.

ru.wikipedia.org/wiki/Логическая_ошибка

 

Это не может служить доказательством чего либо.


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1 350
hunter:
Сьогодні, 19:29

А давайте подведем итог.
Прививка защищает от болезни ковид-нет.
Привившейся может быть переносчиком-да.
Привившейся не заболеет? Ну 50 на 50.
Привившейся имеет риск получить осложнения ?Ну 50 на 50.
Так от чего же помогает прививка? Ну 50 на 50 не заболеть тяжелой формой.
Все это можно применить и к не привитому человеку.
Тогда зачем эта принудиловка?
На этот вопрос правдиво чинуши не ответят.


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571
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vortex:
Сьогодні, 19:30

Цитата: sergeyhat
Это логическая ошибка - апелляция к личному опыту.

 

К сожалени, коллега, немного не верно

 

апелляция к личному опыту (анекдотическое свидетельство): «Мне это лекарство помогло, значит всем поможет».

 

Я как раз не сужу по себе и нигде ни в каких своих аргументах не упоминал себя, болел я или не болел как лечился, как прививался и т п.

 

Раз пошла такая пьянка.... поехали

 

Научное познание, его уровни, формы и методы.

Научное познание имеет 2 уровня: эмпирический и теоретический

Эмпирич.уровень
- наблюдение
- эксперимент

Теоретический уровень заключается в дальнейшей обработке эмпирич.материала, выведении новых понятий, идей, концепций.

 

 

То о чем я писал 

 

У меня есть (как и любого из нас) достаточно не мало друзей, коллег, знакомых. Они где-то учатся, работают у них так же есть свой круг знакомых...

 

Это не логическая ошибка, а форма научного познания. Называется она - наблюдение... которая предшествовала теоретическому уровню, т.е. дальнейшей обрабоке и формированию каких-либо выводов и умозаключений...

 

Как-то так, попробовал пояснить кратко в пределах длины каммента


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62
sergeyhat:
Сьогодні, 19:34

Цитата: vortex

Цитата: sergeyhat
Офіційні міжнародні досліди не підтверджують ваші припущення

 

Це не лише мої припущення. Це перший момент. Другий момент, якщо якісь припущення (мої в тому числі) не мають підверждження - це не означає що вони не правильні. Доказів (і навіть аргументів) чому мої припущення не правильні - я не бачу. Абстраговані посилання до якихось там "міжнародних експертів" та досліджень - це щось не дуже переконує. Якщо у Вас є якісь дані, числа, розуміння які методики використовувались, як ці дані отримані були - запрошую до дискусійного клубу для обміну інформацією. Якщо це лише загальні висновки без "сирцевих" даних - в мене до таких досліджень немає довіри... бо я знаю як ті статті у наукових видання публікують міжнародні вчені. Плавали - знаємо

 

Всі дані по вакцинам публікувалися в журналі Lancet, якщо ви знаєте що це таке.

 

thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext

 

thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext

 

Ці дані проходили рецензування і перевірку іншими науковцями. Які саме сирцеві дані вам потрібні? Ви хочете поспілкуватися з кожним із піддослідних? Скажіть конкретно.


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