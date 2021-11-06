У Кременчуці двадцятиденна дитина з пневмонією знаходиться на кисневій підтримці

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 362

Серед стаціонарних хворих на пневмонію 10 породіль, 1 жінка – в тяжкому стані

Зараз двадцятиденна дитина з пневмонією знаходиться на кисневій підтримці у Кременчуцькій дитячій лікарні, за її життя борються лікарі. Про це під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова.

У стаціонарах лікарнях нашого міста з діагнозом «пневмонія» перебуває 311 пацієнтів, серед них 215 мають тяжкий перебіг хвороби.

Із загальної кількості хворих на запалення легенів 16 дітей. Також серед стаціонарних хворих на пневмонію 10 породіль, 1 жінка – в тяжкому стані.