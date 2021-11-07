У жовтні від COVID-19 померло найбільше кременчужан: статистика за півтора роки

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 725

Маємо і порівняльні показники за останні два місяці – вересень і жовтень

5 листопада під час засідання виконкому оприлюднили статистику щодо поширення коронавірусної хвороби у Кременчуці з березня 2020 року. Мерія надала графіки та діаграми, завдяки яким можна простежити динаміку захворюювання.

У жовтні цього року на COVID-19 захворіли 2650 кременчужан. Цей показник є найбільшим, якщо порівнювати дані за кожен місяць, починаючи з 2020 року.

З початку пандемії захворіло – 12468 (позначено червоним), одужало – 9727 (синій колір), померло – 395 (чорний колір на графіку)

Смертність від COVID-19 (березень 2020-жовтень 2021 років)

Окрім того, за жовтень у нашому місті зареєстрували антирекорд по кількості смертей від ускладнень коронавірусної інфекції – померло 83 людини.

Далі ви зможете побачити порівняльну статистику за різними показниками за вересень і жовтень поточного року.

Медики дійшли висновку, що наразі на коронавірус нового типу частіше хворіють жінки.

За останній місяць майже вдвічі зросла кількість дітей, уражених коронавірусом. У вересні таких випадків було 1,6% від загального числа хворих, в жовтні – 3,4%.

Найбільш вразливою віковою категорією до вірусу нового типу є люди 65+. Наразі їх 35% від загальної кількості хворих.

Щодо летальних випадків, то найбільша кількість смертей в жовтні була зафіксована у жінок віком 65+, але були і випадки, коли від ускладнень вірусу нового типу помирали молоді люди 30-40 років. Серед померлих від COVID-19 немає жодного вакцинованого.

З вакцинованих кременчужан 459 осіб захворіли на COVID-19, із них – 354 пройшли вакцинацію двома дозами. У співвідношенні до загальної кількості хворих на вірус нового типу цей показник становить 0,59%. Станом на 5 листопада 79840 жителів Кременчука пройшли протиковідне щеплення однією дозою, а 59 335 кременчужан отримали по дві дози.

Нагадаємо, подібну статистику ТЪ надавав у грудні 2020 року.