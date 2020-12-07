У якому віці кременчужани з COVID-19 помирають найчастіше

На численні прохання наших читачів ТЪ направив інформаційний запит до управління охорони здоров'я щодо статистики смертності у Кременчуці від коронавірусної інфекції та інших хвороб
На численні прохання наших читачів «ТелеграфЪ» направив інформаційний запит до міського управління охорони здоров'я щодо статистики смертності у Кременчуці від коронавірусної інфекції та інших хвороб. Крім того, управління надало дані щодо того, кременчужани якого віку з діагнозом COVID-19 помирають найчастіше.
Для початку розглянемо смертність дорослого населення Кременчука за 11 місяців 2020 року (з січня по листопад):
Усього померло 2 526 дорослих кременчужан. Як бачимо, найчастішими причинами ставали серцево-судинні хвороби і новоутворення.
Що стосується дітей, то за 11 місяців 2020 року їх померло 9 через хвороби:
Варто зазначити, що за аналогічний період 2019 року (11 місяців) смертність у нашому місті склала 2473 людини.
Тепер розглянемо дані відносно тих людей, у яких діагностували коронавірусну інфекцію. За вищезгаданий період у Кременчуці померло 42 чоловіка та 41 жінка з COVID-19.
Вікова категорія цих померлих була така:
На інфографіці відображена смерність кременчужан з COVID-19 у розрізі вікової категорії
Також у відповіді на наш запит йшлося про те, що повторні випадки захворювання на коронавірусну хворобу у нашому місті не зафіксовані.
Додамо, що лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров вважає, що не доцільно порівнювати показник летальності коронавірусної хвороби з іншими захворюваннями. У цьому відео з офіційного телеграм-каналу МОЗ він пояснює, чому.