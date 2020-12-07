У якому віці кременчужани з COVID-19 помирають найчастіше

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 853 Коментарів: 4

На численні прохання наших читачів ТЪ направив інформаційний запит до управління охорони здоров'я щодо статистики смертності у Кременчуці від коронавірусної інфекції та інших хвороб

На численні прохання наших читачів «ТелеграфЪ» направив інформаційний запит до міського управління охорони здоров'я щодо статистики смертності у Кременчуці від коронавірусної інфекції та інших хвороб. Крім того, управління надало дані щодо того, кременчужани якого віку з діагнозом COVID-19 помирають найчастіше.





Для початку розглянемо смертність дорослого населення Кременчука за 11 місяців 2020 року (з січня по листопад):

серцево-судинні хвороби – 1 851;

новоутворення – 398;

інфекційні хвороби – 104 (серед них 83 – COVID-19 , 21 – інші захворювання);

, 21 – інші захворювання); нещасні випадки – 89;

хвороби органів дихання – 31;

органів травлення – 14;

хвороби нервової системи – 14;

захворювання сечостатевої системи – 14;

інші – 11.

Усього померло 2 526 дорослих кременчужан. Як бачимо, найчастішими причинами ставали серцево-судинні хвороби і новоутворення.





Що стосується дітей, то за 11 місяців 2020 року їх померло 9 через хвороби:

перинатальний стан – 4;

вроджені вади – 2;

органи дихання – 1;

новоутворення – 1;

хвороби шкіри і підшкірної клітковини – 1.

Варто зазначити, що за аналогічний період 2019 року (11 місяців) смертність у нашому місті склала 2473 людини.





Тепер розглянемо дані відносно тих людей, у яких діагностували коронавірусну інфекцію. За вищезгаданий період у Кременчуці померло 42 чоловіка та 41 жінка з COVID-19.









Вікова категорія цих померлих була така:

18-29 років – 1;

30-39 – 1;

40-49 – 3;

50-59 – 12;

60-69 – 25;

70 і старші – 41.

На інфографіці відображена смерність кременчужан з COVID-19 у розрізі вікової категорії





Також у відповіді на наш запит йшлося про те, що повторні випадки захворювання на коронавірусну хворобу у нашому місті не зафіксовані.





Додамо, що лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров вважає, що не доцільно порівнювати показник летальності коронавірусної хвороби з іншими захворюваннями. У цьому відео з офіційного телеграм-каналу МОЗ він пояснює, чому.



