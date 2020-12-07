Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У якому віці кременчужани з COVID-19 помирають найчастіше

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 853 Коментарів: 4

 

На численні прохання наших читачів ТЪ направив інформаційний запит до управління охорони здоров'я щодо статистики смертності у Кременчуці від коронавірусної інфекції та інших хвороб

На численні прохання наших читачів «ТелеграфЪ» направив інформаційний запит до міського управління охорони здоров'я щодо статистики смертності у Кременчуці від коронавірусної інфекції та інших хвороб. Крім того, управління надало дані щодо того, кременчужани якого віку з діагнозом COVID-19 помирають найчастіше.


Для початку розглянемо смертність дорослого населення Кременчука за 11 місяців 2020 року (з січня по листопад):

  • серцево-судинні хвороби – 1 851;
  • новоутворення – 398;
  • інфекційні хвороби – 104 (серед них 83 – COVID-19, 21 – інші захворювання);
  • нещасні випадки – 89;
  • хвороби органів дихання – 31;
  • органів травлення – 14;
  • хвороби нервової системи – 14;
  • захворювання сечостатевої системи – 14;
  • інші – 11.

Усього померло 2 526 дорослих кременчужан. Як бачимо, найчастішими причинами ставали серцево-судинні хвороби і новоутворення.


Що стосується дітей, то за 11 місяців 2020 року їх померло 9 через хвороби:

  • перинатальний стан – 4;
  • вроджені вади – 2;
  • органи дихання – 1;
  • новоутворення – 1;
  • хвороби шкіри і підшкірної клітковини – 1.

Варто зазначити, що за аналогічний період 2019 року (11 місяців) смертність у нашому місті склала 2473 людини.


Тепер розглянемо дані відносно тих людей, у яких діагностували коронавірусну інфекцію. За вищезгаданий період у Кременчуці померло 42 чоловіка та 41 жінка з COVID-19.



Вікова категорія цих померлих була така:

  • 18-29 років – 1;
  • 30-39 – 1;
  • 40-49 – 3;
  • 50-59 – 12;
  • 60-69 – 25;
  • 70 і старші – 41.

На інфографіці відображена смерність кременчужан з COVID-19 у розрізі вікової категорії


Також у відповіді на наш запит йшлося про те, що повторні випадки захворювання на коронавірусну хворобу у нашому місті не зафіксовані.


Додамо, що лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров вважає, що не доцільно порівнювати показник летальності коронавірусної хвороби з іншими захворюваннями. У цьому відео з офіційного телеграм-каналу МОЗ він пояснює, чому.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bug.org.ua
Теги: коронавірус коронавирус статистика смертей смерть от коронавируса заболеваемость горздрав
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

845
почемучка:
Сьогодні, 09:34

Порівнювати смертність в залежності від віку - це як порівнювати витрату палива в фури і трактора. В різного віку людей різні способи життя, звички, харчування і т.д. 90-річний може безсемптомно перехворіти а 20-ти річний буде в реанімації. Молоді більш ретельно відносяться до свого здоров"я, літні люди думають що вони все знають і лічать кашель лимонами і медом. До того ж кошти на лікування літні і молоді люди виділяють по різному. Молодий піде з рецептом і візьме те що треба, літній візьме те що від кашлю і дешевше... 


6 10
339
vortex:
Сьогодні, 10:47

Спасибо редакции за то что не поленились потрясти за ногу горздрав. Цифры выпали любопытные. Жаль что не все.

 

Очень хотелось увидеть числа сметрности от лёгочных болезней(пневмоний) по месяцам за 2019 и 2020 год. Там будает ещё интересней, поверьте.

 

Но и то что "вывалилось" тоже позволяет сделать вывод, что более 95% летальных случаев от короновируса приходится на возрастную группу 50+

 

Отсюда вопрос. Почему именно эту возрастную группу власти не защищают от заболеваемости. В школах работают учителя 50+, в больницах работает персонал 50+, в других госучреждениях работают люди 50+.

 

Почему бы этой категории работников не обеспечить возможность удалённой работы дома и не отпустить их от греха по дальше домой? Наверное этого не делают по той простой причине что всем руководителям этих учреждений, организаций и властям всех уровней абсолютно плевать на здоровье и жизнь людей. А карантины всякие выходного дня и "локдауны" (для всех) с закрытием ресторанов (в которые не ходят пенсионеры явно) имеют совсем иную цель, нежели то благо которое декларируется. Абсолютные моральные уроды, по другому не назовёшь никак.


9 1
864
Angel737:
Сьогодні, 10:55

Спасибо Е. Турубаре за статью.


5 0
96
Lisbon:
Сьогодні, 11:33

Спасибо автору за информацию.


1 0

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