Кременчуцькі правоохоронці просять впізнати дівчину, яка вчора випала з балкону

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 2 053

Її особу так і не змогли встановити

Кременчуцькі правоохоронці просять впізнати дівчину, яка вчора випала з балкону. Нагадаємо, це сталося учора, 9 грудня. Тіло дівчини знайшли біля будинку №3 на вул. Першотравневій. Її особу так і не змогли встановити. Вона стрибнула з балкону між поверхами у під'їзді, у цьому будинку не живе.





Вік 25-30 років, худорлява, волосся темне, середньої довжини.

Була одягнена у чорний блискучий пуховик з жовтою підкладкою, рожевий светр, чорні джинси та чорні чоботи у стилі «Уггі».





Якщо ви знаєте, хто ця дівчина - зверніться до поліції.