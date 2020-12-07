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Кременчуцькі правоохоронці просять впізнати дівчину, яка вчора випала з балкону

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 2 053

 

Її особу так і не змогли встановити

Кременчуцькі правоохоронці просять впізнати дівчину, яка вчора випала з балкону. Нагадаємо, це сталося учора, 9 грудня. Тіло дівчини знайшли біля будинку №3 на вул. Першотравневій. Її особу так і не змогли встановити. Вона стрибнула з балкону між поверхами у під'їзді, у цьому будинку не живе. 


Вік 25-30 років, худорлява, волосся темне, середньої довжини.

Була одягнена у чорний блискучий пуховик з жовтою підкладкою, рожевий светр, чорні джинси та чорні чоботи у стилі «Уггі».


Якщо ви знаєте, хто ця дівчина - зверніться до поліції. 

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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: самогубство
компанія «Інтера Люкс»

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