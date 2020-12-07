«Кредмаш» наростив виробництво, інший кременчуцький важкопром впав

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 963

Дані з початку року

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» у січні-листопаді наростив обсяги виробництва основної продукції на 18,6% порівняно з таким же періодом минулого року. Такими є дані управління економіки виконкому.





Із початку року «Кредмаш» виготовив 51 установку з виробництва асфальтобетону, тоді як за цей же період у минулому році — 43.

У грудні підприємство працює в звичайному режимі (тобто у працівників повний робочий тиждень).

«Кредмаш» - єдине з підприємств кременчуцького важкопрому — наростив обсяги. Інші демонструють падіння: стальзавод — майже на 80% - із квітня підприємство не працює. Колісний завод «впав» на 90%, хоча у грудні працюватиме 12 днів на місяць.





Не повідомляє інформацію про виробництво ПрАТ «АвтоКрАЗ» - та зрозуміло, що справи йдуть погано. Підприємство у процедурі банкрутства, у грудні — всього 4 робочі дні. А працівники й досі чекають заборговану зарплату.