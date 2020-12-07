«Донбас» в суху обіграв «Кременчук» у третій очній зустрічі сезону

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 363

Вчора, 9 грудня, в Дружківці відбувся другий поєдинок 16-го туру УХЛ Паріматч, в якому «Донбас» приймав «Кременчук».





Як повідомляє пресслужба УХЛ, перший період завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 2:0. Правда, якщо судити по грі, то на майданчику точилася рівна боротьба. Команди не включали великих швидкостей і створили на двох 5 стовідсоткових гольових моментів.





Більш удачливими виявилися хокеїсти «Донбасу», які змогли відзначитися двома влучними кидками в другій половині періоду.





Спочатку Мільохін, а потім і Туркін здорово зіграли на добиванні - 2:0. Також могли по шайбі на свій рахунок записати гравці «Донбасу» - Сигарьов (вихід один на один з голкіпером) і Буценко, а також нападник «Кременчука» Коробов. Але з їх потугами впоралися воротарі - Новицький і Трифонов.





У другому періоді господарі витримали стартовий натиск гостей, перехопили ініціативу і забили два голи. Спочатку, Сигарьов з передачі Шишлянникова закинув третю шайбу у матчі. А потім своїм дебютним голом за «Донбас», з передачі Бірюкова, відзначився захисник Тунхузін. Після зміни голкіпера у «городян», Гордюшин двічі виручив свою команду. Його візаві - Трифонов після 3:0 не був такий помітний, завдяки надійній грі захисників.





У заключній двадцятихвилинці ситуація на майданчику не змінилася. Вже на першій хвилині донеччани закинули п'яту шайбу. Точним кидком відзначився Монс. «Донбас» далі продовжував володіти ініціативою і створював небезпечні моменти біля воріт Гордюшина. У свою чергу, моменти для, того, щоб закинути, мали і гості, але надійно зіграв Трифонов. Воротар «Донбасу» блискуче впорався з кидками Орлова і Кисельова, а також надійно ловити і накривав шайби у своїх воріт.





Фінальна сирена зафіксувала підсумковий рахунок - 5:0 на користь «Донбасу».









«Донбас» - «Кременчук» 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)





Шайби: 1:0 - Мільохін (Карамнов - Кобелєв), 11:57; 2:0 - Туркін (Монс - Пангелов-Юлдашев), 17:54; 3:0 - Сигарьов (Шишлянніков), 23:57; 4:0 - Тунхузін (Бірюков), 34:24; 5:0 - Монс (Пангелов-Юлдашев - Пересунько), 40:35;

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Тунхузін - Колесніковс, Садовиков - Трандафілов; Пересунько - Туркін - Монс, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Мільохін - Карамнов - Костіков.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Яковлєв - Алексюк, Хрішпенц - Бабрусьов, Грицьких - Александров; Кисельов - Серанов - Тютченко, Орлов - Пукс - Григорян, Ворона - Гриценко - Савченко, Денискін - Дубінін - Коробов.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький про програш 0:5 «Донбасу»:

- По рахунку не скажу, що ми могли зачепиться за гру, але гольові моменти у нас були і з початку зустрічі, і в третьому періоді. Хлопцям у роздягальні сказав, що «билися до кінця, але треба забивати голи». Сьогодні мабуть був не наш день по закинутим шайб, та й в обороні потрібно надійніше грати, де у нас була «пожежа».





- Ми побачили з початку зустрічі у воротах «Кременчука» В'ячеслава Новицького, який пропустив останні матчі. Як оціните його гру?

- Він довго не грав, і мабуть важко входить у гру, може через це і пропустив чотири шайби. Хоча були моменти, коли він добре виручав. Звинувачувати його в тому, що він пропустив я не буду, ми всі програли.





- Вже 13 грудня в Дружківці гра з «Краматорському». Які будуть зміни в підготовці, можливо кадрові зміни?

- Зараз приїдемо та розберемося, хто здоровий, так як і сьогодні були ушкодження у гравців. Ми руки не опускаємо, голови не вішаємо, чемпіонат довгий, ігри ще є. Ми виправмося в реалізації гольових моментів і більш відповідально будемо грати в обороні.

